«آر إس إيه» تمدد تأمين سيارات عمال الخط الأول

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «آر إس إيه» للتأمين، توفير تغطية مؤقتة للتأمين على سيارات العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة الفيروس التاجي «كورونا».

وتتزامن التغطية مع الأسابيع الثلاثة التي طبقت فيها الإمارات إجراءات الإغلاق في أبريل الماضي. وتقدم «آر إس إيه»، الخدمة للمسنين وأصحاب الهمم، بالإضافة إلى المتعاملين الذين تزامن تجديدهم للتأمين في فترة الإغلاق.

كانت الشركة شهدت تحولاً نحو خدمة العملاء عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة. وساهم هذا التحول في دعم الشركة في فترة انتشار فيروس كورونا. حيث شهدت ارتفاع عدد الزيارات على الإنترنت بنسبة 40%.

وقال مارتين رويغ، الرئيس التنفيذي لدى «آر إس إيه»: «تأتي ظروف الجائحة، لتذكرنا بأهمية الوقوف جنباً إلى جنب، ومع المبادرة الحالية والمبادرات الأخرى التي أطلقناها، مثل خطة الدفع الشهري، نسعى إلى مواصلة دعم المتعاملين الذين قد يحتاجون إلى تقسيط تكلفة التأمين».

وتعاونت «آر إس إيه» مع بنوك «إتش إس بي سي» و«أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي التجاري»، لتوفير خيار تسديد سهل دون فائدة، لمساعدة المتعاملين على دفع مبلغ التأمين على فترة تمتد من 3 إلى 6 شهور.

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