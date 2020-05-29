10 اشتراطات لتسجيل الدخول في بيوت العطلات بدبي

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أصدرت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي تعميماً جديداً يتضمن تحديثاً للقواعد الإرشادية لبيوت العطلات في دبي، وذلك تماشياً مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا». وتضمنت التحديثات الجديدة 10 اشتراطات للسماح بتسجيل الدخول في بيوت العطلات تتمثل في:

1. قياس درجة حرارة الضيوف عن بعد ومن دون تلامس قبل إكمال عملية تسجيل الدخول.

2. يجب على الضيوف تعبئة استمارة البيانات الطبية الخاصة بـ«كوفيد 19».

3. يجب إبلاغ السلطات المعنية عن أية حالة اشتباه في الإصابة بالمرض.

4. يسمح فقط للعملاء الذين لديهم حجوزات مؤكدة أو مدفوعة مسبقاً عبر الإنترنت الدخول إلى المبنى.

5. يجب على جميع العملاء ارتداء الأقنعة خلال فترة الانتظار لتسجيل عملية الدخول.

6. يجب على مشغلي بيوت العطلات تزويد الضيوف بالمعلومات الخاصة بالقواعد المحلية المرتبطة بـ«كوفيد 19».

7. يجب على مشغلي بيوت العطلات تزويد الضيوف بقائمة موصى بها للتطبيقات أو المواقع الإلكترونية المختصة بخدمات توصيل الطلبات.

8. يجب تقديم شرح للضيوف بخصوص الطريقة ومعلومات الاتصال بالطوارئ الطبية.

9. التوصية بتسجيل الخروج عبر الإنترنت في حال وجود هذه الإمكانيات.

10. إلزام بيوت العطلات باتباع متطلبات التطهير والتعقيم والتأكد من وجود فترات زمنية مناسبة لضمان فعالية عملية التطهير.

وأوصت التحديثات الجديدة جميع بيوت العطلات بتعليق 5 أنشطة وهي المسبح والساونا وخدمة المساج ومرافق السبا وصالات الأطفال والنوادي ومنطقة اللعب والحفلات والفعاليات الخاصة. وألزمت الاشتراطات الجديدة بيوت العطلات بفحص درجة الحرارة وارتداء الأقنعة والقفازات للموظفين الذي هم على اتصال مباشر مع العملاء والضيوف.

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