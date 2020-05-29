الفطيم للتكنولوجيا تطبق حلولاً للعمل عن بعد

المصدر: (دبي - البيان)

نفذت الفطيم للتكنولوجيا عدداً من الاستراتيجيات الضرورية لعملائها من مراكز الاتصال، حيث مكّنت الشركة التابعة لمجموعة الفطيم وكلاء خدمة العملاء من العمل عن بعد، بما يضمن استمرارهم في إنجاز المهام الضرورية خلال أزمة فيروس «كوفيد 19»، وذلك بالتعاون مع جينيسيس لتجارب العملاء وحلول مراكز الاتصال.

ووضع فريق العمل في شركة الفطيم للتكنولوجيا حلولاً تتيح العمل عن بعد بشكل آمن وسلس باستخدام السيرفرات السحابية والمحلية من جينيسيس، واستفاد العديد من العملاء في قطاعات حيوية بدولة الإمارات بما في ذلك القطاع الحكومي، الرعاية الصحية، الخدمات المالية.

إضافة إلى شركات الطيران، من عرض «جينيسيس ريبد» وبرنامج الفطيم #BeAloneTogether، لتعزيز إمكانيات العمل عن بعد لدى وكلاء مراكز الاتصال. ونتيجة لقيام الفطيم للتكنولوجيا بالمبادرة واتخاذ خطوات فعالة لتزويد مختلف القطاعات بهذه الحلول المبتكرة، تمكن أكثر من 500 وكيل لمراكز اتصال خدمة العملاء، من مواصلة العمل عن بعد لتقديم خدمات هامة وحيوية وضمان استمرارية الأعمال واستدامتها.

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