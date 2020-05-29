«ميد»: دبي محط أنظار العالم بعد «كوفيد- 19»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قالت «ميد» إن دبي ستكون موضع أنظار العالم بعد «كورونا» فيما ستكون العديد من المدن العالمية الخاسر الأكبر، لأنها إذا فشلت في التعافي من الوباء بسرعة وأمان فستخسر أمام وجهات أخرى.

وأوضحت أنه مع تأجيل إكسبو 2020 حتى عام 2021، ستكون دبي موضع أنظار العالم، حيث ستتمكن من حشد جهودها حول أول الأحداث العالمية الكبرى التي تقام في فترة ما بعد الإغلاق.

وأضافت المجلة أن حكومة دبي تصرفت بسرعة وطبقت سياسات مبتكرة واتخذت تدابير فعالة لدعم الأعمال التجارية خلال مرحلة تفشي الوباء، وهي تحاول الآن تحفيز الانتعاش الاقتصادي بشتى الطرق. وقالت المجلة: بدأت الوجهات السياحية بالفعل حملات ترويجية، وسيكون الازدهار من نصيب الوجهات التي لديها الرسائل الأكثر إقناعاً في نهاية المطاف.

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