«هيئة الاتصالات» تدعو لتحديث منتجات «أبل» لتفادي 50 ثغرة أمنية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

دعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة إلى ضرورة تحديث منتجات «أبل» لتفادي ثغرات أمنية.

وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بالدولة التابع لهيئة الاتصالات، في تحذير أمني اليوم، أن «أبل» أطلقت تحديثات أمنية لنظام «macOS» ومتصفح «Safari» و«ICloud» و«Windows Migration Assistant» تم فيها إغلاق أكثر من 50 ثغرة أمنية بعضها قد يؤدي إلى تنفيذ أوامر برمجية خبيثة عن بعد.

ونصح الفريق الوطني المستخدمين بتثبيت «macOS Catalina 10.15.5» و«Safari 13.1.1» و«ICloud 11.2» التي أصدرتها «أبل» لأغلاق تلك الثغرات الأمنية.

وقبل أيام، طلب الفريق الوطني مستخدمبي الشبكة المعلوماتية إلى ضرورة تحديث وتثبيت الإصدار الجديد من متصفح «جوجل كروم» وبرامج «أدوبي» و«PHP» و«SAP» في أقرب وقت لتفادي ثغرات أمنية والحماية من خطر التعرض للاختراق وفقد البيانات وتسريب المعلومات، إلى جانب تنزيل تحديث جديد لهواتف الآيفون تغلق ثغرة تطبيق الايميل التي تم الاعلان عنها في وقت سابق.

وتواصل الجهات الرقابية في الدولة تحذيراتها باستمرار من هجمات إلكترونية تستغل فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، بهدف السطو على المعلومات والبيانات لطلب الفدية أو بغرض التخريب.

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