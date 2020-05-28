اقتصادية دبي تتابع التزام مراكز تعهيد الخدمات الحكومية

المصدر: دبي - بشار باغ

رافقت البيان فرق تفتيش اقتصادية دبي خلال جولة ميدانية لمركز الطوار سنتر، وتم خلال الجولة التأكد من الالتزام التام بكافة التدابير الاحترازية الخاصة بمراكز تعهيد الخدمات الحكومية.

وأوضح عبدالعزيز التناك مدير إدارة الرقابة التجارية في اقتصادية دبي، أن التدابير الوقائية لهذه المراكز تشمل وضع حاجز شفاف أو زجاج شبكي على طاولات الاستقبال وخدمة العملاء لضمان المسافة الاجتماعية والسماح بمشاركة المستندات من جانب الحاجز.

بالإضافة إلى إلزامية ارتداء الموظفين للأقنعة والقفازات واستخدام معقم اليدين (فوق القفازات) بعد كل معاملة. إلى جانب التأكد من الحفاظ على مقياس المسافة 2 متر في جميع المناطق العامة والمصاعد ومكاتب الخدمة وخدمة العملاء ومناطق الانتظار وما إلى ذلك، بالإضافة إلى كافة الإجراءات الاحترازية الأخرى الصادرة عن اقتصادية دبي.

وأشاد التناك بمستوى الالتزام العالي لدى مختلف المنشآت التجارية العاملة في الإمارة بما فيها مراكز تعهيد الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن فرق اقتصادية دبي تحرص على التواصل الدائم مع كافة قطاعات الأعمال للتوعية بالتدابير الخاصة بكل قطاع والمساعدة على تجاوز أي تحديات قد تعترضهم خلال استكمال الجاهزية لاستقبال الزوار والمراجعين.

ولفت التناك إلى فرق تفتيش اقتصادية دبي تحرص خلال جولاتها على رصد مستوى تنفيذ الإجراءات المرعية بكافة تفاصيلها بما يضمن حماية الجميع سواءً العاملون أو الزوار على حد سواء.

وأوضح أن التقيد بالتدابير الوقائية من المنشآت والزوار على حد سواء يعزز استمرارية الحركة التجارية والاقتصادية في مجمل القطاعات التي شملها قرار استئناف الأنشطة التجارية.

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