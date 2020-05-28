526 مليون درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 526 مليون درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 128 مبايعة بقيمة 260.39 مليون درهم منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 128.74 مليون درهم و 115 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 131.65 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 71 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة ند حصة ومبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا .

و تصدرت منطقة الحبية السادسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم و ثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها مبايعة بقيمة 900 ألف درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات ومبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة المركاض.

و تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم و ثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 245.04 مليون درهم منها 28 رهن أراض بقيمة 197.83 مليون درهم و45 رهن فلل و شقق بقيمة 47.21 مليون درهم و كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 90 مليون درهم و أخري في منطقة المرقبات بقيمة 21 مليون درهم.

أما الهبات .. فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 20.76 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 7 ملايين درهم وأخري في منطقة المنارة بقيمة 4 ملايين درهم.

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