"إحصاء أبوظبي" يصدر تقرير مؤشر أسعار مواد البناء لشهر أبريل

المصدر: أبوظبي – البيان

أصدر مركز الإحصاء – أبوظبي التابع لدائرة الإسناد الحكومي، التقرير الشهري لمؤشر أسعار مواد البناء في إمارة أبوظبي خلال شهر أبريل 2020، حيث ضم التقرير حركة أسعار مجموعات مواد البناء الرئيسة مقارنة بشهر مارس 2020 وشهر أبريل 2019.

وأشارت أبرز المؤشرات التي تضمنها التقرير إلى ارتفاع متوسط سعر مجموعة "الإسمنت" بنسبة 0.9%، ومجموعة "الخرسانة" بنسبة 0.1% خلال شهر أبريل 2020 مقارنة بشهر مارس 2020؛ فيما انخفضت خلال شهر أبريل 2020 متوسطات أسعار مجموعة "العمالة" بنسبة 20.5% ومجموعة "الديزل" بنسبة 8.4% ومجموعة الحديد بنسبة 2.7% مقارنة بشهر مارس 2020.

وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، أفاد التقرير بارتفاع متوسطات أسعار مجموعة "الحجر الطبيعي" بنسبة 6.4%، ومجموعة "أسلاك/للمبنى" بنسبة 3.0%، ومجموعة "مجلى ستنلس ستيل كامل مع الخلاط" بنسبة 2.6% خلال شهر أبريل 2020 مقارنة بشهر أبريل 2019.

فيما سجل التقرير انخفاض متوسطات أسعار مجموعة "العمالة" بنسبة 28.9%، ومجموعة "الديزل" بنسبة 17.3% ومجموعة "كابلات الكهرباء" بنسبة 12.2% خلال شهر أبريل 2020 مقارنة بشهر أبريل 2019.

يشار إلى أن التقرير الشهري لمؤشر أسعار مواد البناء يكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده إمارة أبوظبي من نهضة عمرانية ونمو متواصل، حيث يوفر التقرير مؤشرات اقتصادية رئيسية تمكن الباحثين وصناع القرار من التخطيط والبحث، كما يمكن استخدامها في تركيب الأرقام القياسية لقطاع الإنشاءات، وبالتالي الاستفادة منها في حساب الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

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