موانئ دبي تنضم إلى منصة "تريدلينز" لرقمنة سلاسل التوريد العالمية

المصدر: دبي - البيان

أكملت "موانئ دبي العالمية"، المحفز الرائد للتجارة العالمية، المراحل الأولى من الاندماج في "تريدلينز"، وهي منصة لوجستية رقمية للحاويات قائمة على تكنولوجيا "بلوك تشين"، والتي طورتها مجموعة "إيه بي مولر-ميرسك" وشركة "آي بي إم" المدرجة في بورصة نيويورك.

وسيساعد هذا التعاون بين "موانئ دبي العالمية" و منصة "تريدلينز" في التسريع بعملية رقمنة سلاسل التوريد العالمية.

وتهدف "موانئ دبي" إلى ربط جميع محطات حاوياتها البحرية والبرية البالغ عددها 82 محطة وكذلك الشركات الفرعية والأقسام اللوجستية بمنصة "تريدلينز".

وقد قامت محطات حاويات "موانئ دبي العالمية" في عام 2019 بمناولة 71.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا من حوالي 70 ألف سفينة.

وتقوم منصة "تريدلينز" بجمع البيانات الخاصة بكافة أنشطة سلسلة التوريد العالمية في مكان واحد، مثل بيانات أصحاب الشحنات ومُشغِّلي الموانئ وخطوط الشحن، كما تهدف إلى تحديث التعاملات الإدارية من خلال استبدال المستندات اليدوية والورقية بحلولٍ رقمية مدعومة بتكنولوجيا "بلوك تشين".

وتتوقع "موانئ دبي العالمية" أن تحسن البيانات الناتجة عن انضمامها لمنصة "تريدلينز" من كفاءتها التشغيلية، حيث ستساعد على التنبؤ المبكر بتدفق الحاويات عبر شركات النقل المختلفة. ويشمل هذا التنبؤ تأكيد طريقة النقل المناسبة لكل حاوية بعد البقاء في الميناء، والذي يتيح - في حالة نقل البضائع الثقيلة من سفينة إلى أخرى أو نقلها عبر منافذ السكك الحديدية، تخطيطًا أفضل للساحة التي توضع فيها الحاويات.

كما أنها ستعزز قدرات المنصات الرقمية التي أنشأتها موانئ دبي العالمية لإدارة الأعمال اللوجستية عبر الإنترنت، فمنصات DF Alliance""، وSeaRates""، و"LandRates"، و"AirRates" تمكّن أصحاب الشحنات من نقل البضائع من وإلى أي مكان عبر شبكة موانئ دبي العالمية وخارجها بنقرة واحدة.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية": "يأتي قرارنا بالتعاون كفريقٍ واحد مع "تريدلينز" في إطار رؤيتنا لتعزيز الخدمات اللوجستية الذكية وخفض التكاليف وخلق القيمة، فموانئ دبي العالمية تسعى إلى تقديم حلول متكاملة في مجال إدارة التوريد لأصحاب البضائع، مدعومةً بشبكتنا العالمية التي تتنوّع إمكاناتها بين الموانئ ومحطات الحاويات والمناطق الاقتصادية والعمليات البرية".

وأضاف: "من خلال العمل مع "تريدلينز"، سنتمكن من الإسراع بعملية رقمنة التجارة العالمية، فلا شك أن تحديث العمليات التي تتم من خلالها الخدمات اللوجستية سيساعد في زيادة كفاءة وفعالية سلاسل التوريد، ما سيساعد بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق المزيد من الازدهار".

تُقدِّم منصة "تريدلينز" امكانية الاطلاع على حركة الشحنات بشكل واضح عبر سلسلة التوريد بأكملها، بدءًا من إجراءات الحجز والتخليص وحتى المدفوعات، حيث تعتمد على قدر هائل من البيانات التي تقدمها أطراف عديدة تشمل التواصل المباشر مع أكثر من 110 ميناء ومحطة حاويات، وما يزيد على 15 مصلحة جمركية حول العالم، بالإضافة إلى عدد متزايد من مُقدِّمي الخدمات متعددة الأنماط.

من جهته، قال فنسنت كليرك، الرئيس التنفيذي للنقل البحري والأعمال اللوجستية بشركة إيه بي مولر-ميرسك:"من العلامات المشجعة استمرار الشركات اللوجستية العالمية في اعتماد منصة تريدلينز، حيث تساعد عملاء سلاسل التوريد العالمية على التوسع والاستفادة من مزايا تدفق التوثيق الرقمي، كما أن النطاق الجغرافي الواسع للمنصة يُقدِّم بدوره فرصًا جديدة للمشاركين في منظومة تريدلينز للابتكار وتطوير عروض رقمية على المنصة".

وقال مايك وايت، الرئيس التنفيذي لشركة "جي تي دي سولوشنز" ورئيس "تريدلينز": "صممنا منصة تريدلينز لتكون منصة مفتوحة ومحايدة تساعد على تعزيز التعاون والتعاملات الرقمية بين جميع الأطراف العاملة ضمن نظام سلسلة التوريد. ونرحب بانضمام "موانئ دبي العالمية" إلى المنصة وننتظر بكل شغف تشكيل أساليب ممكنة جديدة لأصحاب الشحنات وللجهات المرسلة إليها في التجارة العالمية.

وأضاف وايت: "مع انضمام أربعة من أكبر خمسة مُشغِّلين للموانئ في العالم إلى "تريدلينز"، فإننا نتوقع استمرار توسع هذه المنظومة الرقمية بشكلٍ سريع".

الجدير بالذكر أن "موانئ دبي العالمية" قامت بربط ميناء كوشين (الهند) بمنصة "تريدلينز" عبر تقنية "API"، كما يتم التخطيط لربط وحدات أعمال أخرى من أن "موانئ دبي العالمية" بما في ذلك خطوط الشحن البحري للمسافات القصيرة (يونيفيدير).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز