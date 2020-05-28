مقاصة الشيكات تتعامل مع 97 ألف شيك يومياً في الإمارات

المصدر: وام

بلغ متوسط عدد الشيكات التي يتم تحصيلها يوميا من خلال نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها 97 ألف شيك بقيمة 3.8 مليار درهم وذلك بحسب البيانات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.

وكان المصرف المركزي بدأ تشغيل نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها في شهر يوليو عام 2008، ويوفر حاليا إمكانية تحصيل الشيك في اليوم نفسه.

وتبلغ عدد الشيكات المحصلة يوميا من خلال النظام حوالي 97 ألف شيك بقيمة 3.8 مليار درهم تقريبا.

ويعد هذا النظام أحد أنظمة الدفع التي يوفرها مصرف الإمارات المركزي إلى جانب الأنظمة الأخرى التي تساهم في دعم القطاع المالي والاقتصادي في دولة الإمارات حيث يتم مراقبة أنظمة الدفع من خلال وحدة متخصصة في المصرف وذلك تعزيزا لفاعليتها والحد من المخاطر فيها.

وتشمل قائمة أنظمة الدفع التي يشرف عليها المصرف المركزي نظام الإمارات للتحويلات المالية الذي أسس عام 2001 ويعد الأكثر استخداما من القطاعين المالي والاقتصادي حيث يتجاوز عدد عمليات التحويل اليومية من خلاله 8 آلاف عملية.

ويصل عدد البنوك المشتركة في هذا النظام 53 مصرفا تجاريا و21 وزارة اتحادية إضافة إلى 5 محلات صرافة ومؤسستين غير مصرفيتين وذلك بحسب احصائيات المصرف المركزي.

كما تشمل القائمة نظام مقسم الإمارات الإلكتروني وهو عبارة عن شبكة لربط أجهزة الصرف الآلي وتم تشغيله في عام 1996 ويبلغ عدد البنوك المشتركة فيه 43 بنكا أما عدد أجهزه الصرف الآلي فهي حوالي 4500 جهاز ،كذلك فإن النظام مرتبط بجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن طريق الشبكة الخليجية.

و تضم القائمة أيضا نظام حماية الأجور الذي تم تشغيله في سبتمبر 2009 ليحقق متطلبات وزاره العمل ويوفر وسيلة آمنة وفعالة لتحويل أجور العمال وهو متاح للبنوك ومحلات الصرافة المرخصة من قبل المصرف المركزي.

ويضع المصرف المركزي شروطا للاشتراك في هذا النظام وفق تعليمات محددة تستوجب من مقدم الخدمة الالتزام بها وذلك لضمان فعاليتها وتحقيقها للأهداف التي وضعت من أجلها في دعم القطاعين المالي والاقتصادي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز