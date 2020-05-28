«لوتاه لتطوير العقارات» تستثمر في البناء الذكي

المصدر: (دبي - البيان)

تستثمر شركة لوتاه لتطوير العقارات، في تقنية البناء الذكي للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيض تكاليف الصيانة.

ووقعت الشركة شراكة مع شركة انترناشيونال ريل استيت بارتنرز، وهي شركة عالمية لإدارة المرافق والأصول. ومن شأن هذا التعاون أن يعمل على تحسين عمليات البناء والاستدامة لجميع عقارات شركة لوتاه من خلال تحديد المشاكل المتعلقة باستهلاك الطاقة ومعدات وأنظمة الصيانة، بالإضافة إلى العديد من الأمور الأخرى.

وتقوم التكنولوجيا المستخدمة في المشروع بالتنبيه تلقائياً في الحالات التي تتطلب رصد المشكلات وإصلاحها فوراً فيما يتعلق بالاستهلاك المفرط للطاقة ومشكلات إدارتها، بالإضافة إلى المشكلات التي قد تنجم عن زيادة الحمل الكهربائي.

وقال صالح لوتاه، المدير التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات، إن الحلول المستدامة في المشروع وهو في أولى مراحله، تضمن تتبع المشكلات بشكل مسبق والإبلاغ عنها عند حدوثها. وخلال الـ12 شهراً القادمة، سيرى المستأجرون نتائج فورية لمبادرتنا التي من شأنها أن تخفض فواتير الكهرباء. كما ستساهم بحصول ملاك العقارات اعلى عوائد أعلى على استثماراتهم.

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