مؤسس «أصداء» الأفضل في العلاقات العامة بالمنطقة

المصدر: (دبي- البيان)

فاز سونيل جون، مؤسس «أصداء بي سي دبليو»، شركة استشارات العلاقات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورئيس «بي سي دبليو» في منطقة الشرق الأوسط، بجائزة أفضل مهني متخصص في مجال العلاقات العامة ضمن «جوائز مجلة بي آر ويك العالمية 2020».

ويأتي فوز سونيل بالجائزة الفردية الجديدة من قطاع العلاقات العامة العالمي تزامناً مع الذكرى السنوية العشرين لشركة «أصداء» التي أسسها.

وأرجعت المجلة الفضل إلى سونيل في تحويل قطاع العلاقات العامة من قسم صغير للاتصال الإعلامي تطغى عليه ظلال شركات الإعلانات الكبرى إلى «قطاع مزدهر يستقطب الاستثمارات والمهارات العالمية إلى منطقة الشرق الأوسط».

وأشادت لجنة التحكيم أيضاً بدور سونيل باعتباره «خبيراً بالمنطقة، وقيادياً يتمتع برؤية واسعة حول جميع الجوانب المتعلقة بالاتصال الإعلامي والأعمال. وفازت الشركة أيضاً بجائزة»أعلى درجات التقدير«ضمن فئة»أفضل وكالة في الشرق الأوسط للعام».

وأثنت لجنة التحكيم على كيفية استفادة الشركة من اندماج«بيرسون-مارستيلر»و«كون آند وولف»وكلاهما من كبرى علامات العلاقات العامة تحت مظلة«دبليو بي بي»، لتشكيل مجموعة«بيرسون كون آند وولف» في 2018.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز