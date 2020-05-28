فتح الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية برأس الخيمة

المصدر: .(رأس الخيمة – البيان)

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أمس، إعادة فتح الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية اعتباراً من اليوم لمزاولة النشاط بصورة اعتيادية، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية للمحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

تأتي الخطوة في إطار حرص الدائرة على إيجاد التوازن المطلوب بين استمرارية قطاع الأعمال ومواصلة النشاط الاقتصادي في الإمارة، مع الحرص في الوقت ذاته على التزام جميع المنشآت الاقتصادية بالمعايير والإجراءات الرامية إلى وقاية أفراد المجتمع من الإصابة بالفيروس.

وتتضمن الاشتراطات الالتزام بفحص كافة العاملين حيث لن يتم السماح بإعادة فتح المنشأة ما لم تكن مستوفية لهذا الشرط الأساسي وظهور نتائج الفحص لكافة العاملين، ويجب التزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات كإجراء احترازي للوقاية من أي عدوى، وإغلاق أماكن جلوس وانتظار العملاء بحيث لا يسمح بالانتظار. كما يقتصر الوجود على الزبائن من متلقي الخدمة فقط، على أن يتم تقديم "خدمة الحجز مسبقاً عبر الهاتف" للزبائن لإبلاغهم بالموعد المحدد لهم للحصول على الخدمة.

وتلتزم الصالونات الرجالية بقص شعر الرأس فقط، كما ينبغي على الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية وضع فاصل مؤقت بين كل كرسي حلاقة /‏ تجميل، وتعقيم المعدات بشكل دوري، وتوفير جهاز فحص الحرارة لفحص متلقي الخدمة.

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