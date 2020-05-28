3000 معاملة عن بُعد في «دبي للسيليكون» خلال شهرين

المصدر: دبي - البيان

أنجزت سلطة واحة دبي للسيليكون أكثر من 3000 معاملة عن بُعد بقيمة تقارب 10 ملايين درهم خلال شهرين، وذلك في الفترة من منتصف شهر مارس الماضي وحتى منتصف مايو الجاري، بالتزامن مع تطبيقها إجراءات العمل عن بُعد.

وإلى جانب الخدمات الـ395 الإلكترونية والذكية التي توفرها، أطلقت سلطة الواحة 7 خدمات إلكترونية جديدة على منصة خدمة العملاء أضافتها إلى قائمة الخدمات المتاحة عن بعد في متناول المتعاملين والسكان والشركاء التجاريين، وهي خدمات تجديد العدد المحدد لأذونات العمل، واستصدار وتجديد وإلغاء بطاقات الدخول لكلٍ من وحدات التملك الحر ومكاتب المقر الرئيسي.

أثر إيجابي

وقال بدر بوهناد، نائب رئيس تنفيذي الاستراتيجية والدعم المؤسسي والمخاطر في سلطة واحة دبي للسيليكون: بسبب البنية التحتية الرقمية التي أرستها سلطة واحة دبي للسيليكون على مدى سنوات، أنجزنا خلال الشهرين الماضيين أكثر من 3000 معاملة عن بُعد بالاستفادة من 395 خدمة إلكترونية ومنصة «هادي» العاملة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي سبق لسلطة الواحة تفعيلها نهاية العام الماضي في إطار خطة الاستراتيجية نحو التحول الرقمي الشامل.

وأضاف: ساهمت حزمة الإعفاءات ومحفزات الأعمال التي نفذتها سلطة الواحة مؤخراً، إلى جانب المرونة وسرعة الإيقاع، في التكيف مع الواقع الجديد الذي أبدته إدارات وأقسام وكوادر سلطة الواحة في إقبال المتعاملين على الخدمات الإلكترونية ورفع وتيرة إنجاز المعاملات عن بُعد لتقارب قيمة المعاملات المنجزة بهذه الطريقة 10 ملايين درهم خلال شهرين فقط.

وتشمل قائمة الخدمات الإلكترونية والذكية الـ395 المقدمة للمتعاملين معاملات العقود والتوظيف والتأجير والصيانة، ومنها على سبيل المثال طلبات تجديد عقود التوظيف، بالإضافة إلى حزمة إلكترونية متكاملة من خدمات الصيانة وتجديد العقود لقاطني الوحدات السكنية التي تتولى سلطة واحة دبي للسيليكون إدارتها.

وعن نسبة التحول الرقمي في الخدمات قال بدر بوهناد: تطبيق مسار التحول الرقمي أثمر في تحويل 95% من الخدمات إلى خدمات إلكترونية وذكية.

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