إغلاق صالونات رجالية ونسائية بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، عدداً من الصالونات الرجالية والنسائية، لعدم التزامها بالقرارات الوقائية، والضوابط والإجراءات الاحترازية، لتجنب انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وذلك خلال الجولات والحملات الرقابية التي يقوم بها الضباط التجاريون من إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة، بشكل مستمر، على أسواق الإمارة، في مختلف مناطقها.

وقام الضباط بمسح كامل للصالونات ومراكز التجميل النسائية والرجالية، للتأكد من التزامها، من خلال حملات رقابية مكثفة، خاصة بعد السماح لها بمزاولة أعمالها مرة أخرى، شرط استيفائها والتزامها بتطبيق الاشتراطات المصرح بها من الدائرة، والتي شملت الالتزام بوضع الكمامات والقفازات الطبية للموظفين والمتعاملين، إلى جانب ضرورة الالتزام باستقبال الزبائن عن طريق حجز المواعيد لطلب الخدمة، لضمان الصحة والسلامة العامة للجميع، والتأكد من تعقيم المركز أو الصالون بشكل دائم.

في حين تقوم الدائرة الاقتصادية بالشارقة، من خلال فريقها من الضباط التجاريين، بالتحقق من التزام هذه المنشآت وغيرها من المنشآت الاقتصادية الأخرى، بمعايير الصحة والسلامة المعتمدة، والإجراءات الاحترازية التي تم تعميمها. ووسّعت اقتصادية الشارقة حملاتها الرقابية، لتشمل مختلف المناطق في الشارقة، ولتصل إلى المنطقة الوسطى والشرقية.

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