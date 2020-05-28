«استلمها بنفسك» من «كارفور»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «كارفور»، التي تديرها شركة ماجد الفطيم في الإمارات، أحدث خدماتها، وهي «استلمها بنفسك» التي توفر للعملاء المزيد من المرونة والراحة عند طلب البقالة عبر الإنترنت، من خلال توفير فرصة تسلّمها بأنفسهم من مواقع مختارة، وحسب المواعيد التي تناسبهم.

وتأتي الخدمة استجابة للطلب المتزايد على التسوق عبر الإنترنت في ظل تداعيات فيروس «كوفيد 19»، بما يتيح للعملاء اختيار المنتجات التي يحتاجون إليها عبر الإنترنت، وإتمام طلبيتهم بتحديد المتجر الذي يرغبون في تسلّمها منه، والموعد الزمني الأنسب لهم، وتتم تعبئة وتغليف المنتجات بعناية، وحفظها في برادات عند الضرورة، إلى حين تسلّمها من النقاط المخصصة لذلك في المتاجر المشاركة.

وتتوافر الخدمة الجديدة مجاناً لدى متاجر كارفور في «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر ديرة»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر معيصم»، و«ماي سيتي سنتر مصدر»، و«وافي مول».

وبالنسبة إلى الفروع التي توفر الخدمة، يتوافر خيار أكثر ملاءمة نتيجة التعاون بين الجهتين، إذ يمكن للعملاء اختيار تسلّم طلبيتهم في مواقف السيارات، حيث سيوصل موظف خدمة العملاء الطلب مباشرةً إلى سيارة المتسوق، وستتوافر الخدمة بشكلٍ تدريجي في المزيد من متاجر الهايبرماركت والسوبرماركت خلال الأسابيع المقبلة في المزيد من المواقع.

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