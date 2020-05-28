«غرفة أبوظبي» عضواً في رابطة عالمية للمعارض

المصدر: (أبوظبي - البيان)

حصلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، على عضوية الرابطة العالمية للمعارض UFI، وهو اعتماد يمنح لأول مرة لغرفة تجارية على مستوى العالم، وجاء ذلك الاعتراف من خلال اعتماد معرض الفرانشايز الدولي- أبوظبي، والذي تتصدى غرفة أبوظبي لتنظيمه سنوياً، بمشاركة رابطة الإمارات لتنمية «الفرانشايز - فاد».

واعتبرت عضوية الرابطة العالمية للمعارض التجارية، معرض الفرانشايز العالمي أبوظبي، كمعرض معتمد وكحدث دولي تم إدراجه ضمن الأحداث الدولية المعتمدة في العالم، كما يعتبر الاعتراف بمعرض الفرانشايز العالمي في أبوظبي كمعيار ذهبي لجودة المعارض التجارية.

وأكد محمد المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز «فاد»، أن حصول الغرفة على العضوية، هو إنجاز جديد مستحق، يضاف إلى سجل الغرفة الحافل بالإنجازات والجوائز المحلية والعالمية منذ إنشائها قبل 50 عاماً.

والرابطة العالمية للمعارض التجارية هي الاتحاد العالمي لصناعة المعارض وتضم في عضويتها 800 مؤسسة وشركة ومركز لتنظيم المعارض والمؤتمرات تمثل 88 دولة. وينظم أعضاء الاتحاد نحو 4500 معرض سنوي و945 معرضاً تجارياً دولياً.

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