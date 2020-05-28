569 ألف طن حجم البضائع المنقولة جواً من خلال مطارات أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

بلغ حجم البضائع المنقولة جواً من خلال مطارات أبوظبي 569 ألف طن خلال 2019، في مؤشر إلى النشاط الذي شهده القطاع، والذي بات يعد وسيلة النقل الأولى لإدامة إمداد الأسواق المحلية والإقليمية بالبضائع على اختلاف أنواعها، وذلك بحسب ما تظهره الأرقام التي يوثقها مركز الإحصاء - أبوظبي.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي أن حجم البضائع المنقولة جواً من خلال مطار أبوظبي بلغت 568 ألفاً و672 طناً خلال عام 2019، مستحوذاً بذلك على 99.9 % من البضائع المشحونة عبر مطارات أبوظبي في حين سجلت بقية النسبة لمصلحة مطار العين الدولي جواً.

ووصل حجم البضائع الواردة من خلال مطار أبوظبي إلى 312 ألفاً و249 طناً، في حين بلغ حجم البضائع الصادرة 246 ألفاً و80 طناً.

وعلى مستوى حركة الطرود وصل حجمها 49 ألفاً و16 طناً، فيما بلغ حجم الوارد منها نحو 54 ألفاً و20 طناً.

وعلى مستوى حركة الشحن الجوي من خلال مطار العين، بلغ حجم البضائع الواردة 88 طناً، فيما وصل حجم الصادرات 373 طناً.

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