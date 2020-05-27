«منازل» تفاوض مستثمراً استراتيجياً لشراء «مرزاب»

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت شركة «منازل» أنها تعمل على تحصيل مبيعات «الريف 2»، الذي تم الانتهاء منه، ومن مستحقات مالية لدي جهات رسمية بما يعادل 170 مليون درهم في 2020.

وأضافت الشركة، في تقرير رئيس مجلس الإدارة المرسل إلى سوق أبوظبي أمس، أنها تتفاوض مع مستثمر استراتيجي لشراء كامل مشروع مرزاب، ومن المقرر الإعلان عنه للسوق في الوقت المناسب من العام الحالي.

ولفتت الشركة إلى أنه فيما يخص مشروع غنتوت يجري العمل مع المالك لزيادة مساحات البيع، على أن يتم تسويقه في 2021، مشيرةً إلى إعادة جدولة بعض التسهيلات المالية لتسهيل الدفعات وتحويل بعض الأصول إلى نقد لضمان تدفقات نقدية منتظمة.

وأغلق سهم «منازل»، أمس، مرتفعاً 5.86% بعد التداول على 264 ألف سهم بقيمة 78.5 ألف درهم من خلال 3 صفقات فقط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز