«أمانات» تطلق سلسلة مبادرات لدفع عجلة النمو

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «أمانات القابضة» سلسلة من المبادرات الهادفة لدفع عجلة النمو، والاستفادة من أهدافها الاستراتيجية، من خلال اتباع نهج استباقي لتعزيز ميزانيتها العمومية، وتحديد فرص النمو من خلال شركات محفظتها الاستثمارية والفرص الإقليمية الجديدة.

وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أمس، إلى أن من أهم أولويات هذه الاستراتيجية هي زيادة الدخل والاستفادة من فرص خفض التكاليف.

وذكرت أن هذه المبادرات تأتي خلال فترة من عدم الوضوح بسبب تفشي جائحة «كوفيد 19» والتي تتطلب تعزيز الكفاءة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

وقال شامشير فاياليل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن الأزمة شكلت سبباً رئيسياً في خلق تحديات تشغيلية وهيكلية، معتقداً أنه من الحكمة اللجوء إلى اتخاذ مبادرات صعبة إبان هذه الفترة غير المسبوقة.

وأشار إلى أن فريق الإدارة العليا قام بتخفيض الأجر الأساسي بشكل طوعي ضمن سلسلة من المبادرات التي يتم طرحها مؤكداً استمرارية العمل من خلال قدرة الشركة على الحفاظ على فريق العمل متحداً.

وقال محمد حمادة الرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة تمكنت من تخفيض قاعدة التكاليف من خلال تقليص مجموعة النفقات والتخفيضات العامة، ومع ذلك فإن الهدف الرئيسي ليس فقط تخفيض التكلفة ولكن تحسين عمليات الشركة وتنمية الدخل وتعزيز عوائد المساهمين.

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