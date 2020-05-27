صالة السعادة باقتصادية دبي تعيد فتح أبوابها أمام المتعاملين

المصدر: دبي - بشار باغ

تم اليوم الأربعاء إعادة افتتاح صالة السعادة في اقتصادية دبي أمام المتعاملين لتقديم خدمات الترخيص والتسجيل التجاري من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 2:30 بعد الظهر، على ألا تزيد الطاقه الاستيعابية عن 50% مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية.

وتقدم صالة السعادة والتي تقع في مقر اقتصادية دبي بقرية الأعمال في الطابق الأول، إلى تقديم مجموعة من خدمات الترخيص والتسجيل التجاري بما يشمل الموافقة المبدئية وحجز الاسم التجاري وإصدار رخصة جديدة.

كما تقوم صالة السعادة بتقديم خدمات تجديد الرخصة وتحديث بيانات الرخصة، بالإضافة إلى تعديلات على الرخصة بجميع أنواعها (تغيير الاسم التجاري، إضافة وحذف نشاط، إضافة شريك، إحلال ورثة .... الخ) فضلاً عن إلغاء الرخصة وخدمة كاتب العدل الخاص.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز