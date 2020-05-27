اقتصادية دبي: استيفاء 246 محلاً لاشتراطات فتح الأسواق

المصدر: البيان الإلكتروني

نفذ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي حملة تفتيشية جديدة، على المنشآت التجارية في مرحلة إعادة فتح الأسواق، وقد شهدت الحملة التزاما عالياً من قبل المحال، حيث بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية حتى يوم أمس 246 محلاً.

وقالت اقتصادية دبي اليوم الأربعاء عبر حسابها الرسمي على "توتير"، أنه تم مخالفة منشأة تجارية واحدة فقط، وذلك بلا تنبيهات ولا إغلاقات.

من جانب آخر، تدعو اقتصادية دبي المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي.

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