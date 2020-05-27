50 % الحد الأقصى لاستخدام الشواطئ الفندقية في دبي

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أظهرت القواعد الارشادية الجديدة التي أصدرتها دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، فيما يتعلق بالأنشطة السياحة الفندقية مجموعة من التسهيلات تتضمن فتح الشواطئ اعتباراً من اليوم بسعة لا تتجاوز 50% للنزلاء بعد أن كانت تقتصر على 30% في وقت سابق مع الحرص على التباعد الاجتماعي.

وأوضحت الاشتراطات الجديدة، أن الدخول إلى الشواطئ مسموح لنزلاء الفنادق فقط ولا يمكن للضيوف الخارجيين ومن غير نزلاء الفندق شراء تذاكر دخول للشواطئ، مع السماح بتقديم المأكولات والمشروبات، والسماح للمطاعم والمقاهي وعربات الطعام بمعاودة نشاطهم شريطة إتباع إرشادات القطاع.

وفيما يتعلق بالقواعد الإرشادية للأنشطة السياحية الاخرى الخاصة بالشواطئ فإنه غير مسموح باستخدام مرافق الاستحمام ويجب على العملاء إحضار البياضات الخاصة بهم وإستعمال أدوات الطعام ذات الإستخدام الواحد فقط وتنظيف جميع القوارب وتطهير سترات النجاه بعد كل مستخدم واستخدام الاقنعة والقفازات الزامي على الجميع.

كما أنه يجب ترك مسافة مترين بين الاشخاص ومسافة أربعة أمتار بين مجموعتين والحد الاقصى لكل مجموعة هو 5 أشخاص ويسمح باستخدام "الجت سكي" لشخص واحد.

أما فيما يتعلق بالتكنولوجيا الرقمية فإنه يجب توفير جهاز "الماسح الضوئي أو الكاميرات الحرارية أو أجهزة قياس الحرارة للقيام بالفحوصات الطبية ورصد الحالات المصابة المحتملة أينما كان ذلك ممكنا وقابل للتطبيق.

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