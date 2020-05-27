غرفة أبوظبي" تحصل على عضوية الرابطة العالمية للمعارض

المصدر: وام

حصلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على عضوية الرابطة العالمية للمعارض UFI ، وهو اعتماد يمنح لأول مرة لغرفة تجارية على مستوى العالم.

جاء ذلك من خلال اعتماد معرض الفرانشايز الدولي - أبوظبي، الذي تنظمه الغرفة سنويا، بمشاركة رابطة الإمارات لتنمية "الفرانشايز - فاد" .

واعتبرت عضوية الرابطة العالمية للمعارض التجارية، معرض الفرانشايز العالمي أبوظبي، معرضا معتمدا وحدثا دوليا تم إدراجه ضمن الأحداث الدولية المعتمدة في العالم، كما يأتي الاعتراف بمعرض الفرانشايز العالمي في أبوظبي كمعيار ذهبي لجودة المعارض التجارية.

وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز "فاد"، أن حصول غرفة أبوظبي على عضوية الرابطة العالمية لمنظمي المعارض التجارية، هو إنجاز جديد مستحق، يضاف إلى سجل الغرفة الحافل بالإنجازات والجوائز المحلية والعالمية منذ إنشائها قبل 50 عاما، حيث جسدت الغرفة منذ ذلك الحين رؤية القيادة الرشيدة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، والوصول بها نحو مستويات ريادية في شتى المجالات، ودورها البارز في دعم قطاع الأعمال وقيادة القطاع الخاص وتمثيل مصالحه ورعايتها.

وثمن المهيري تحقيق الغرفة لاعتماد الرابطة العالمية للمعارض التجارية، والذي يعد مؤشرا إيجابيا لقدرة الغرفة على تنظيم المعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، لاسيما وأن صناعة المعارض هي من أهم أدوات التنمية الاقتصادية الشاملة، وهو ما يعكس المكانة المتميزة لإمارة أبوظبي على خارطة صناعة المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وأوضح أن المعرض العالمي للفرانشايز ـ أبوظبي، يعد من أفضل المعارض عالميا، وقد استطاع لأول مرة في منطقة الخليج العربي، استضافة الاجتماع الـ51 للمجلس العالمي للفرانشايز في أبوظبي والذي نظمته غرفة أبوظبي بالتزامن مع المعرض العالمي الفرانشايز في دورته السابعة 2019، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز "فاد"، وقد اعتبر بشهادة جميع المشاركين أنه من أنجح الاجتماعات الخاصة بالمجلس العالمي للفرانشايز.

جدير بالذكر أن الرابطة العالمية للمعارض التجارية هي الاتحاد العالمي لصناعة المعارض وهي رابطة رائدة تضم في عضويتها أكثر من 800 منظمة وشركة ومركز لتنظيم المعارض والمؤتمرات تمثل 88 دولة في العالم.

ويقدر عدد المعارض التي ينظمها أعضاء الاتحاد أكثر من 4500 معرض سنوي و أكثر من 945 معرضا تجاريا دوليا تفخر بحمل علامة الرابطة UFI المعتمدة، وهو ضمان الامتياز والجودة للزوار والعارضين على حد سواء، كما تقدم الرابطة حزمة من المزايا لأعضائها المنتسبين إليها، كالترويج وتمثيل ودعم مصالحهم التجارية على مستوى العالم.

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