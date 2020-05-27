دبي تحدث اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية بتسهيلات جديدة

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أصدرت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، تحديثاً لاشتراطات الفنادق والشقق الفندقية العاملة في الإمارة وذلك اعتباراً من اليوم الاربعاء 27 مايو 2020 والتي تأتي تماشيا مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا المستحد (كوفيد-19).

وتناولت الاشتراطات الجديدة معظم الخدمات الفندقية والتي تشمل المكاتب الامامية للفندق والمطاعم والمقاهي والمرافق والتدبير المنزلي ووحدات الميني بار وتنظيف الملابس وخدمات الغرف والصالونات ومتاجر التجزئة ومراكز اللياقة البدنية والصالات الرياضية وخدمات صف السيارات.

وبحسب الاشتراطات الجديدة الخاصة بالموظفين العاملين في المكاتب الامامية ،يجب الالتزام بجميع الاشتراطات التي يحددها دليل إرشادات إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي والتي تتضمن إلزامية فحص درجة الحرارة لمرات متعددة لجميع الموظفين العاملين في الفندق و يجب ارتداء الأقنعة والقفازات للموظفين الذين هم "على اتصال مباشر مع العملاء والموظفين" داخل مطابخ المطاعم وجميع مرافق الطعام ويجب على جميع الموظفين العاملين في الفندق إتباع مبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي المعتمدة في دليل إرشادات إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي.

وبناء على الاشتراطات الجديدة يسمح فقط للعملاء الذين لديهم حجوزات مؤكدة ومدفوعة مسبقاً عبر الانترنت الدخول إلى ردهة الفندق ويجب عليهم ارتداء الاقنعة والقفازات في جميع الاوقات ويجب السماح لشخص واحد للتواجد ضمن مساحة 4 متر مربع كحد أقصى بما في ذلك العائلة، ونصت الاشتراطات الجديدة على وجوب وجود موظف أمن تابع للفندق لمراقبة قيود السعة.

وتلزم الاشتراطات الجديدة، المنشآت الفندقية بإتباع متطلبات التطهير والتعقيم والتأكد من وجود فترات زمنية مناسبة لضمان فعالية عملية التطهير والتعقيم بين تسجيل الخروج وتسجيل الدخول للزوار الجدد.

كما يجب عليها الالتزام بأية متطلبات تطهير إضافية تفرضها السلطات في حال تم استخدام الغرف من قبل حالات مشبوهة. و يجب أن يكون لجميع المصاعد علامات على الأرض تشير إلى التباعد الاجتماعي ولا بد من الالتزام بهذه العلامات للحفاظ على مسافة كافية بين المستخدمين.

كما يتوجب إعطاء الأولوية لأصحاب الهمم والنساء الحوامل. وفيما يتعلق بالإجراءات التشغيلية اشارت لائحة الاشتراطات الجديدة الى ضرورة تطوير إجراءات التشغيل الرئيسية وتماشياً مع متطلبات الارشادات الواردة في دليل الصحة والسلامة في بلدية دبي والتي تغطي المتطلبات الخاصة بالنظافة لجميع الأنشطة بما في ذلك أرصفة التحميل والمكاتب الخلفية للفندق. بالإضافة إلى ضرورة تعيين مسؤول للنظافة وتخصيص أماكن للحجر الصحي.

أما الإجراءات المتعلقة بالمقاهي والمطاعم الفندقية تتضمن ترك مسافة مترين على الاقل ووضع فواصل او شاشات بين الطاولات وتشجيع النزلاء على الطلبات الخارجية وتتضمن تناول الطعام داخل الغرف من خلال خدمة توصيل الطلب والدفع دون تلامس بالإضافة الى منع جميع اشكال البوفيهات.

وشملت قائمة الاشتراطات الجديدة 10 مرافق غير مسموح بفتحها حتى الان شملت غرف الصلاة ومرافق المنتجع الصحي ووحدات الساونا والبخار وغرف الاستحمام وتغيير الملابس والمسابح والحدائق المائية والترفيهية سواء كانت تابعة للفنادق او مستقلة بالإضافة الى الحفلات والفعاليات الخاصة.

وفيما يتعلق بوحدات "الميني بار" لاتزال غير مسموحة داخل الغرف على ان تكون طلبات الضيوف متاحة فقط من خلال الطلب من خدمة الغرف وتتضمن متطلبات خدمات الغسيل وتنظيف الملابس: فصل وتغليف الغسيل والملابس عند الاستلام وخلال عملية النقل والتوصيل مع إتباع إرشادات إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي.

وفيما يتعلق بالصالونات أشارت اللائحة إلى أنه يجب على مقدمي الخدمات ارتداء الكمامات ودروع حماية الوجه والملابس الطبية بالمواصفات الخاصة بالحماية عند تقديمهم أي نوع من الخدمات وأن لا تقل المساحة المخصصة بين كراسي الحلاقة عن مترين والزامية فحص درجة الحرارة عند الوصول مع الزامية فحص درجة الحرارة للعملاء وأن تعمل الصالونات بطاقة استيعابية لا تزيد عن 50% وأن يتم ذلك عن طريق الحجز المسبق او شراء تذاكر الخدمات فقط.

كما أنه يجب إزالة جميع مناطق الإنتظار داخل أو أمام الصالونات ومحلات الحلاقة الرجالية.

أما فيما يتعلق بمحلات التجزئة داخل الفنادق يجب إتباع الاشتراطات المطبقة من بلدية دبي وتشمل غرف قياس الملابس وسياسة الاستبدال والاسترجاع لا يسمح باستخدام "التستر" من مستلزمات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل والعطور، ويجب على الأمن الداخلي الحفاظ على القيود المفروضة على السعة. والالتزام بوجود مسافة أمنة بين المتسوقين أثناء الإنتظار في الطابور للدفع.

وسمحت اللائحة الجديدة بخدمات صف السيارات وفق مجموعة من الشروط منها ارتداء الأقنعة والقفازات في جميع الأوقات والالتزام بتغيير القفازات وتعقيم اليدين بعد كل خدمة صف للسيارة واستخدام أغطية يمكن التخلص منها للمقاعد و التنظيف والتطهير المنتظم لمرافق خدمة صف السيارات والمعدات وأسطح السيارة التي تتم ملامستها ويجب توفير مناديل معقمة تستخدم لمسح موقود السيارة ومقبض ناقل الحركة وأي سطح أخر يتم ملامسته من قبل الموظف بما فيها مفاتيح السيارة.

ويجب على عامل خدمة صف السيارات إبقاء تكييف السيارة قيد التشغيل لبعض الوقت قبل تسليم المركبة للعميل مع إبقاء الأبواب والنوافذ مفتوحة لضمان تجديد وتنقية الهواء.

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