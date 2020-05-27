569 ألف طن بضائع تم نقلها جوا عبر مطارات أبوظبي خلال 2019

المصدر: وام

بلغ حجم البضائع المنقولة جوا من خلال مطارات أبوظبي 569 ألف طن خلال العام 2019 في مؤشر على النشاط الذي شهده القطاع الذي بات يعد وسيلة النقل الأولى لإدامة إمداد الأسواق المحلية والإقليمية بالبضائع على اختلاف أنواعها وذلك بحسب ما تظهره الأرقام التي يوثقها مركز الاحصاء - أبوظبي.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن مركز الاحصاء - أبوظبي أن حجم البضائع المنقولة جوا من خلال مطار أبوظبي الدولي بلغت 568 ألفا و672 طنا خلال العام 2019 مستحوذا بذلك على 99.9 % من البضائع المشحونة عبر مطارات أبوظبي في حين سجلت بقية النسبة لصالح مطار العين الدولي جوا .

ووصل حجم البضائع الواردة من خلال مطار أبوظبي 312 ألفا و249 طنا في حين بلغ حجم البضائع الصادرة 246 ألفا و80 طنا .

أما على مستوى حركة الطرود فقد وصل حجمها 49 ألفا و16 طنا .. فيما بلغ حجم الوارد منها نحو 54 ألفا و20 طنا .

وعلى مستوى حركة الشحن الجوي من خلال مطار العين الدولي فقد بلغ حجم البضائع الواردة 88 طنا .. فيما وصل حجم الصادرات 373 طنا.

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