الإمارات الأفضل للمتقاعدين إقليمياً والـ15عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنّفت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والــ15عالمياً على قائمة أفضل دول العالم للتقاعد في 2020 التي أصدرتها أمس مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية لأفضل 100 بلد في العالم للتقاعد، استناداً إلى رصيد من الدرجات نهايته العظمى من 100 إلى جانب تصنيف لجودة حياة المتقاعدين في كل بلد ومدى توافر أسباب الراحة والحياة الكريمة لهم.

وحصلت الإمارات على 55.89 درجة، بينما نالت التصنيف «B-»، وتفوقت على الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وروسيا، وكل الدول الاسكندنافية، التي جاءت جميعاً خارج الــ40 دولة الأولى على التصنيف.

كما تفوقت الإمارات على إيطاليا التي حلّت في المركز الــ17، وأيرلندا التي جاءت في المركز 23، وماليزيا الــ30، وموناكو الــ31، وسنغافورة الــ32، والنمسا وماليزيا اللتين تشاركتا المركز 38.

وكانت صدارة القائمة من نصيب نيوزيلندا التي حصلت على 72.15 درجة، ونالت التصنيف « A». وبالتصنيف نفسه، جاءت لكسمبورغ في المركز الثاني بـ77.22 درجة، وحلّت سويسرا ثالثة برصيد 66.15 درجة.

وجاءت كندا، وأستراليا، وإسبانيا، والبرتغال، ومالطة، وفرنسا، وتايلاند، وسلوفينيا، وفيتنام، وإندونيسيا، وإكوادور في المراكز من الرابع حتى الــ14، على التوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز