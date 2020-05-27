تسهيل ضريبي لتجار «المعسل» واللفائف الكهربائية

المصدر: أبوظبي - البيان

قررت الهيئة الاتحادية للضرائب تأجيل تطبيق منع توريد ونقل وتخزين وحيازة جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً في الدولة والتي لا تحمل طوابع ضريبية رقمية إلى أول يناير 2021. يأتي ذلك في إطار مساندة الهيئة ودعمها المستمر لقطاعات الأعمال المتأثرة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولتمكينهم من القيام بالتزاماتهم الضريبية.

وكان من المقرر تطبيق المنع من أول يونيو وفقاً للبرنامج الزمني للمرحلة الثانية لـ«نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» والذي يهدف إلى حماية المستهلكين من الغش التجاري والمنتجات رديئة الجودة، والحد من الإضرار بالصحة العامة، ورفع كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة لمكافحة التهرب الضريبي.

وأوضح بيان صحفي أمس أن التمديد جاء إدراكاً من الهيئة لطبيعة الظروف الحالية التي قد تحول دون تمكين منتجي ومستوردي وموزعي ومخزني تبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً من الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد مسبقاً، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المختصة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومن بينها إغلاق المقاهي والمطاعم، ومنع تقديم تبغ الأرجيلة خلال الفترة الحالية.

وأكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة اتخذت قرار التأجيل بهدف منح منتجي وموردي وموزعي تبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم وتسهيل الالتزام بتطبيق النظام من دون صعاب، مشيراً إلى أنه بموجب التأجيل، تم منحهم مهلة إضافية مدتها 7 أشهر للاستعداد للتطبيق الإلزامي للمنع.

وقال: جاء التمديد استجابة من الهيئة لمطالبات المعنيين بقطاع التبغ ومنتجاته بالتمديد حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم في ظل الظروف المصاحبة للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوفير فترة مناسبة للالتزام بتصفية الأسواق من المنتجات التي لا تحمل الطوابع الضريبية الرقمية.

وأضاف: تشاورت الهيئة مع قطاعات الأعمال المعنية، والشركة المشغلة للنظام، وأكدت للأشخاص المعنيين تفهمها الصعاب المتولدة من الأوضاع الحالية، وأكدت سعيها لتخفيف عبء تنفيذ القرار على الأعمال، وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات والتشريعات الضريبية بآليات تتميز بالشفافية والسهولة، حيث تحرص الهيئة على التنسيق المستمر مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص لضمان تطبيق الأنظمة الضريبية بكفاءة وسلاسة.

ومن أول مارس، تم منع استيراد تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً التي لا تحمل طوابع ضريبية رقمية إلى الدولة، في إطار تطبيق المرحلة الثانية لنظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته.

دعوة للالتزام

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب منتجي ومستوردي وموزعي التبغ ومنتجاته وكافة الأطراف المعنية إلى الالتزام بالنظام الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 بشأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ. وتسمح الطوابع الضريبية الرقمية بتتبع عبوات التبغ ومنتجاته رقمياً من إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالضريبة الانتقائية.

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