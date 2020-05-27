جدولة ديون لـ«باسيفيك كنترولز» بـ 1.4 مليار درهم

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «باسيفيك كنترولز سيستمز» للخدمات المدارة لإنترنت الأشياء ومقرها دبي، عزمها إعادة جدولة ديون مصرفية بقيمة 1.4 مليار درهم، وذلك في أعقاب المحادثات التي تجريها الشركة مع مصارف إماراتية في هذا الشأن.

وكانت «باسيفيك كنترولز» تعثرت أوائل العام 2016، بسبب تأخر سداد المدفوعات من قبل العملاء والشركاء التجاريين، إضافة إلى اكتشافها عجز قدره 370 مليون درهم في دفاترها، نتيجة إساءة استخدام المدير المالي السابق، الذي كان عضواً موثوقاً في فريق الإدارة لدى الشركة، مع 3 محاسبين كبار، لسلطاتهم.

وكان المدير الأسبق للشركة قام عن طريق الاحتيال خلال الفترة من 2012 إلى 2016 بإنشاء وتشغيل حسابات مصرفية باسم الشركة وإنشاء قروض وضمانات شخصية وشيكات وتحويلات مصرفية باستخدام التوقيعات المزيفة لديليب راهولان، رئيس مجلس إدارة شركة «باسيفيك كنترولز»، دون علمه وموافقة.

وتم الكشف عن أدلة نماذج توقيع مزيفة وطوابع شركات وحكومات مخبأة في قسم الحسابات وتقديمها إلى السلطات المختصة. كما كشفت التحقيقات التي أجراها البنك الوطني العماني ووكالات أخرى عن أكثر من 2.4 مليار درهم من المعاملات المالية الاحتيالية بين شركات باسيفيك كنترولز وفالكون جروب وآشيا باسيفيك ومجموعة كوبان، كما كشفت تحقيقات داخلية أجرتها وكالات مستقلة عن تلف السجلات المالية للشركة وإزالتها للتهرب من الكشف عن الاحتيال.

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