«دبي للسلع» يبحث تعزيز العلاقات مع كولومبيا

المصدر: (دبي- البيان)

أجرى أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، محادثة عبر الإنترنت مع سالم العويس، سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا.

واغتنم أحمد بن سليِّم الفرصة لإطلاع العويس على استراتيجية مركز دبي للسلع المتعددة وجهوده المبذولة في هذا الصدد، بما في ذلك حزمة دعم الأعمال التي أعلن عنها مؤخراً. كما بحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات مع كولومبيا.

وأكد العويس، الذي التقى مؤخراً إيفان دوكي ماركيز رئيس كولومبيا، أن العلاقة بين البلدين شهدت في الآونة الأخيرة نمواً ملحوظاً عبر العديد من القطاعات والمجالات، بما فيها على سبيل المثال العلوم والابتكار.

وأفاد السفير بأن الرئيس دوكي ماركيز حريص على تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات، وأعرب عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع الدولة وفق خطة شاملة تحت شعار «خطة 2030»، كما ترغب حكومة كولومبيا في تطوير قنوات جديدة للتعاون مع دولة الإمارات من خلال إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي الكولومبي. وبدوره، استعرض ابن سليم الآفاق الواسعة من الفرص أمام الشركات الكولومبية التي تزاول أنشطتها في دبي.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: نعيش أوقاتاً صعبة تفرض علينا العديد من التحديات والتساؤلات حول ماهية المرحلة التالية من التعافي والنهوض مجدداً من الأزمة الراهنة. ولكن هناك حقيقة مؤكدة ألا وهي أن تعزيز أوجه التعاون والشراكة بات أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وخلال هذه المرحلة، سنواصل استكشاف آفاق الفرص واغتنامها، ما سيضمن تعزيز أوجه التعاون بيننا مع الاستمرار في تقديم الدعم اللازم لاقتصاد البلدين وبطرق شتّى. وأتطلع للعمل عن كثب مع السفير سالم العويس وفريقه لتقوية العلاقات التجارية بين الإمارات وكولومبيا.

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