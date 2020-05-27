أكبر مزاد إلكتروني للسيارات المتضررة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الوثبة الوطنية للتأمين، وهي من كبريات شركات التأمين بالدولة والمنطقة، عن إطلاقها لأول مزاد إلكتروني عبر الإنترنت للسيارات المتضررة القابلة للإصلاح في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وتُمكِّن منصة «الوثبة للتأمين» للمزاد الإلكتروني لعملائها في الإمارات والمنطقة من تصفح الخيارات الواسعة من المركبات المتضررة عبر الصور ومقاطع الفيديو المتوفرة «أونلاين» لتحديد خياراتهم ومن ثم شراء ما يريدونه أو الدخول في «مزايدة إلكترونية»، ويتم ذلك من راحة منازلهم أو من أي مكان يتواجدون فيه، دون بذل أي مجهود أو الذهاب لأي مكان.

ويُتيح المزاد الإلكتروني لهواة السيارات والمتعاملين فيها فرصة مميزة للحصول على السيارات التي تضررت من خلال حوادث السير وتم «شطبها» لأغراض تأمينية رغم أنها قابلة للصيانة، وتتميز هذه المزادات بالانخفاض الكبير في أسعار مختلف أنواع المركبات.

ولا يحتاج من يرغب في شراء المركبات سوى متابعة المزادات الإلكترونية القادمة وفحص الخيارات المتوفرة من السيارات على موقع الوثبة للتأمين للمزاد الإلكتروني. وقامت «الوثبة للتأمين» بتطوير المنصة الإلكترونية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بتبني الاقتصاد الرقمي و«العمل من بعد»، عملاً على سلامة عملائها في ظل جائحة «كورونا».

ويتميز المزاد بعناصر رقمية تشمل إمكانية تصفح صور المركبات من عدة زوايا، وأيضاً فحص مقاطع الفيديو عبر تقنية ثلاثية الأبعاد تتيح معاينة السيارة من كل الاتجاهات، وهو ما يعزز الشعور لدى المستخدم بأنه في مزاد فعلي تقليدي على أرض الواقع.

وقال بسّام جلميران، الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة الوطنية للتأمين: هذه المنصة الإلكترونية هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات وفي المنطقة المخصصة لمزاد السيارات المتضررة القابلة للإصلاح. وأهم ما يميز المزاد الإلكتروني هو إمكانية مشاهدة المركبات عبر مقاطع فيديو حديثة تتيح خاصية فحص المركبة على نطاق دائري كامل 360 درجة من جميع الزوايا.

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