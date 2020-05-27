أهمية كبيرة للتوازن بمحافظ الأصول

المصدر: (دبي - البيان)

أكد خبير مالي ضرورة إعادة التفكير باستراتيجيات تخصيص الأصول وسط الاضطرابات التي يمر بها السوق حالياً أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أنه يتعيّن على المستثمرين إعادة تحقيق التوازن في محافظ أصولهم خلال الفترات التي تشوب فيها حالة عدم اليقين الآفاق الاقتصادية. ومع أنه من الصعب توقُّع الأثر الذي تحمله الجائحة العالمية على مختلف فئات الأصول.

وقال كومار، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«سكاي كاب إنفستمنت مانجمنت»، شركة الخدمات المالية العالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها: «الاقتصاد والسوق سيعودان للانتعاش مجدداً. ومع ذلك، فقد يستغرق التعافي التام وقتاً، لذا من المهم للغاية بالنسبة للمستثمرين إضفاء بعض المرونة على محافظهم».

وقال: «نرى ضرورة إدارة محفظة استثمارية تركز باعتدال على قطاعات الأسهم والدخل الثابت والعقارات في هذه الفترة. ويبقى الذهب من الأصول الاستراتيجية الهامة».

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