«قلب أوروبا» ينبض نهاية العام

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قال تقرير نشرته مجلة «فوربس» أخيراً، إن مشروع جزر «قلب أوروبا» الذي تقوم مجموعة «كليندينست» بتطويره في دبي، ليكون معلماً سياحياً بارزاً على مستوى العالم، قطع شوطاً بعيداً، حيث يتواصل العمل فيه بوتيرة قوية رغم الظروف التي خلفتها جائحة «كوفيد 19»، وصولاً إلى افتتاح المرحلة الأولى بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف تقرير المجلة العالمية، أن جزر «قلب أوروبا» التي تضم 6 جزر تستحضر أفضل ما في أوروبا، تقع على بعد ميلين من ساحل دبي، وهي نابضة بمجموعة متنوعة من الخبرات الثقافية والمطاعم والضيافة الأوروبية عبر المنتجعات والمقاهي والبوتيكات، والترفيه.

ويوفر المشروع عوامل جذب هي «الأولى من نوعها في العالم» كأول فندق تحت الماء مع صالة رياضية ومنتجع صحي، وأول جزيرة لشهر العسل، وأول شارع ممطر في العالم يتم التحكم فيه اصطناعياً، وساحة ثلجية، وتجربة المعيشة العائمة الأولى، وتجربة العيش تحت الماء من خلال منازل «فلوتينج سي هورس». وتتضمن المرحلة الأولى من قلب أوروبا قصور شاطئ السويد، وفيلات ألمانيا، وجزيرة شهر العسل، وفندق «بورتوفينو» ومنتجع «كوت دازور».

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