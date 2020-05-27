إطلاق خدمات مصرفية رقمية جديدة

المصدر: (دبي - البيان)

تتجه شركة «جينجل باي» الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ومقرها دبي، إلى إدخال خدمات جديدة للمصرف الرقمي إلى منطقة الشرق الأوسط؛ على أن تكون نقطة الانطلاق من الإمارات.

وجاء إطلاق مصرف «نيوبنك» الرقمي عبر الإنترنت استجابةً لما يبحث عنه جمهور العملاء من الجيل «زد» وجيل الألفية في مجال الخدمات المصرفية، مثل الخدمات سريعة الاستجابة ورسوم التحويل المنخفضة للغاية والشفافية وعدم وجود قيود مثل متطلبات الحد الأدنى للرصيد.

وتعمل Jingle Pay على إدخال عناصر الدفع عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى محافظ الهواتف المحمولة المدعومة بحسابات نقدية من أجل إجراء مدفوعات فورية وتحويلات مالية سهلة للأصدقاء والعائلة. وهي بذلك تجمع أفضل الخدمات المصرفية والمدفوعات للعملاء مع عناصر التواصل الاجتماعي، ما يؤدي إلى إنشاء منظومة سلسة من المشاركة المُبسطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز