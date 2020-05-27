دعوة لعدم تأخير العمل بمبادرة المناخ

المصدر: (دبي - البيان)

دعا الرؤساء التنفيذيون لمبادرة صناعة النفط والغاز للمناخ إلى التركيز على سلامة المجتمعات في مواجهة جائحة «كورونا»، مشددين على أن هذه الأزمة يجب ألا تدفع شركات النفط والغاز - والحكومات حول العالم - إلى تأخير العمل المناخي. وقالوا إن أزمة وباء (كوفيد 19) لا بد من أن تزيد من بلورة تركيزنا على ما هو أساسي: الصحة والسلامة وحماية البيئة مع توفير الطاقة والمنتجات الحيوية التي يحتاجها المجتمع لدعم الانتعاش الاقتصادي.

والمهمة المشتركة لأعضاء مبادرة المناخ لصناعة النفط والغاز منذ تشكيلها في العام 2014 هي العمل بشكل جماعي في مكافحة التحدي المناخي وتسريع الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ حتى ونحن ندعم النمو الاقتصادي. وأكد أعضاء مبادرة المناخ التزامهم وشركاتهم الخاصة بالحفاظ على هذه المهمة. وقالوا إن تغير المناخ حقيقة تواجهنا جميعاً وتتطلب نهجاً متسقاً ومخلصاً.

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