تقنيات تسهّل امتثال المتاجر لإجراءات الوقاية

المصدر: (دبي - البيان)

طرحت مجموعة فيمكو تقنيات مبتكرة أمام منافذ التجزئة التي تفتح أبوابها في الإمارات لتتيح لها الامتثال للقوانين الحكومية الجديدة التي تقتضي الالتزام بمستويات إشغال منخفضة وقواعد التباعد الاجتماعي، وتوفر حلولاً آمنةً لتنظيم عدد الزوار خلال عيد الفطر المبارك، في ظلّ استمرار تداعيات جائحة كوفيد 19 وتأثيرها في كافة جوانب الحياة، بدءاً من العادات الاجتماعية ووصولاً إلى القوانين الحكومية.

وأنشأ فريق الباحثين، بالتعاون مع البروفيسور ميكل باون كيارجارد من قسم هندسة البرمجيات في جامعة جنوبي الدنمارك وباحثين من معهد ميرسك ماكيني مولر، خوارزميات لقياس وتحليل مستويات الإشغال وقواعد التباعد الاجتماعي باستخدام أحدث التقنيات المبنية على مستشعرات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الميزة إضافة جديدة لمنصة التحليلات فيمكاونت التابعة للمجموعة، لمساعدة منافذ التجزئة على ضمان معايير السلامة والالتزام بأفضل الممارسات لكسب ثقة عملائهم.

وترصد منصة فيمكاونت مستويات الإشغال في المتاجر بدقة عالية، ما يسمح بإدارة استباقية فعالة في الوقت الحقيقي في نطاق واسع من المرافق والمساحات، بما في ذلك محال السوبر ماركت والصيدليات والمراكز الحكومية والمباني الدينية ووسائل النقل العام والفنادق والمتنزهات ووحدات البيع بالتجزئة والصالات الرياضية.

ويعمل البرنامج عبر أجهزة استشعار يتم وضعها على بوابات الدخول لإحصاء عدد العملاء الداخلين والخارجين بشكل آلي.

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