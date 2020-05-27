الطيران في دبي يستعد للتحليق

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أكمل قطاع الطيران في دبي كافة الاستعدادات اللازمة لاستئناف نشاطه المعهود، بعد أن اتخذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن صحة وسلامة المسافرين والعاملين في القطاع.

وأكد جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي، أن المطار يعمل بكفاءة عالية جداً في استقبال الرحلات المجدولة ورحلات عودة المقيمين إلى الدولة، ورحلات الترانزيت إلى وجهات أخرى، مشيراً إلى أن استعدادات المطار تشمل كافة الإجراءات التي تضمن اتباع أرقى معايير الأمن والسلامة المتبعة في المطارات العالمية.

وقال الحاي إن السماح بالرحلات المجدولة والترانزيت وبالرحلات الخاصة بعودة المقيمين تعد خطوة إيجابية تبشر بمزيد من الانفتاح خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مطار دبي يلعب دوراً أساسياً في ربط حركة السفر العالمية، لذلك اتخذ كافة الإجراءات التنظيمية والتشغيلية التي تضمن انسيابية حركة المسافرين بالتوازي مع ضمان سلامتهم وصحتهم.

وأضاف أن هناك بعض المطاعم والمقاهي ومحال البيع بالتجزئة في المطار أصبحت متاحة لخدمة المسافرين. وأوضح أن الإجراءات والتدابير التي اعتمدها المطار تشمل وجود زجاج وقائي عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات والفحص الحراري وعلامات التباعد الجسدي وزيادة مستويات التعقيم وفقاً للمعايير الدولية التي وضعتها السلطات المعنية.

وأكد الحاي أن عودة حركة السفر إلى سابق عهدها تتطلب مزيداً من الوقت وأن الوضع بانتظار التوصل لحل جذري للقضاء على هذا الفيروس.

ومن جهته، قال متحدث باسم "فلاي دبي"، أن "فلاي دبي" تتبع التوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية المحلية، مؤكداً أن الناقلة ستستمر في العمل عن كثب مع شركائها الاستراتيجيين لضمان تطبيق جميع تدابير السلامة وفقا لأعلى المعايير الدولية.

وأعلنت "فلاي دبي" عن قيامها بتشغيل 379 رحلة شحن كاملة لتمكين حركة السلع الأساسية. ونقلت خلال هذه الرحلات 2250 طناً من البضائع إلى الدولة، وهي مستمرة في المشاركة بجهود رحلات إعادة المسافرين إلى أوطانهم. فمنذ بداية فرض القيود على حركة الطيران، قامت بتشغيل أكثر من 100 رحلة عودة إلى 19 دولة ما ساعد على تمكين 14000 مسافر من العودة إلى أوطانهم.

وقالت طيران الإمارات إنها ملتزمة بالتنسيق المستمر مع شركائها في قطاعي الطيران والصحة بدبي لتوفير أعلى معايير الراحة والطمأنينة لركابها، وأنها تتخذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية في كل مراحل رحلات الركاب، ابتداءً من قياس درجة حرارة المسافرين والتأكد من التزام جميع الركاب بوضع الكمامات والقفازات في المطار وطوال الرحلة، إضافة إلى ارتداء أفراد أطقم الخدمات الجوية رداءً واقياً مع المحافظة على التباعد الجسدي.

وأعلنت في وقت سابق عن استئناف تشغيل خدمات ركاب منتظمة إلى 9 وجهات هي: لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن، إضافة إلى إمكانية مواصلة السفر بين المملكة المتحدة وأستراليا عبر دبي.

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