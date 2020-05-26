تمديد ساعات عمل مراكز ووجهات شركة نخيل

المصدر: دبي – بشار باغ

كشفت شركة نخيل مولز رداً لـ "البيان" عن مواعيد العمل الجديدة لمراكز التسوق التابعة لها بعد قرار استئناف الحركة الاقتصادية.

وأفادت بأنه ابتداءً من يوم غد الأربعاء ستفتتح أبواب كل من مركز ابن بطوطة وسوق التنين "دراغون مارت" و "نخيل مول" و الـ "بافيليونز" من الساعة 10 صباحاً لغاية الساعة العاشرة مساءً خلال أيام الأسبوع.

فيما سيفتتح "نخيل مول" أبوابه في عطلة نهاية الأسبوع من الساعة العاشرة صباحاً لغاية الـ 11 مساءً، فيما ستعمل كل من وجهات "ذا بوينت" و كلوب فيتسا ماريه" من الساعة العاشرة صباحاً لغاية الساعة 11 مساءً. وستعمل متاجر السوبرامركت المتواجدة في مراكز شركة نخيل مولز يومياً من الساعة العاشرة صباحاً.

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