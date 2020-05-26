بلدية دبي تلزم مراكز التسوق بالحفاظ على نسبة إشغال 70%

المصدر: دبي- وائل نعيم

ألزمت بلدية دبي جميع مراكز التسوق في الإمارة بضرورة وضع الارشادات اللازمة لتطبيق الحفاظ على نسبة اشغال 70 % في جميع المواقع وتنظيم المسافات الامنة للتباعد الجسدي 2 متر ما عدا افراد الاسرة الواحدة، ويسمح باستخدام المصاعد مع الحفاظ على التباعد الجسدي 2 متر ونسبة اشغال 50 %. كذلك السماح بإشغال 70 % فقط من مواقف السيارات غير شاملة مواقف الموظفين.

وأصدرت بلدية دبي تحديثا لتعميم الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمرحلة اعادة فتح مراكز التسوق بدءا من 27 الشهر الجاري وحتى اشعار اخر، وطالبت فيه جميع مراكز التسوق الالتزام بمتطلبات بلدية دبي ومنها:

تحديد أبواب مختلفة للمداخل والمخارج مع مراعاة أن تكون جميع ابواب الدخول والخروج مفتوحة، وزيادة دورية التنظيف والتطهير طوال فترة اعادة تشغيل مركز التسوق وتوثيق عملات التنظيف والتظهير في سجلات التنظيف مع ذكر المواد المستخدمة، وتنظيف وتطهير شامل في مركز التسوق بعد ساعات العمل اليومية، وتوفير معقم اليدين في اماكن متفرقة في مركز التسوق، كذلك قياس درجات حرارة الموظفين ومرتادي مركز التسوق قبل الدخول.

كما يجب التأكيد على الجمهور والموظفين ارتداء الكمامات عند دخول مركز التسوق والسماح بالعروض التسويقية وتحديد مواقع للعزل في مركز التسوق للاستخدام في الحالات الطارئة أو وجود حالات اصابات مؤكدة.

وتثقيف الموظفين حول الحفاظ على الصحة والسلامة والنظافة الصحية وتشجيع الدفع عبر القنوات الذكية.

والسماح بإعادة فتح غرف قياس الملابس بحسب هذه الشروط: يجب على العملاء ارتداء اقنعة في جميع الاوقات ويمكن لكل عميل تجربة ما يصل إلى 5 قطع فقط وقضاء 10 دقائق كحد اقصى في غرف قياس الملابس لكل عميل، ولا يمكن وضع القطع المرتجعة مرة اخرى على الرفوف أو استخدامها من قبل العملاء الاخرين ويجب ان توضع جانبا من قبل بائع التجزئة لمدة 24 ساعة.

أضافة إلى اجراء عملية التنظيف والتطهير المستمر لغرف قياس الملابس.

ساعات العمل

كما يجب الالتزام بساعات العمل المحددة لتشغيل مركز التسوق والمعلنة عبر وسائل الاعلام الرسمية وعدم السماح للأطفال دون 12 عاما وكبار السنة فوق 60 عاما بالدخول لمراكز التسوق وعدم اصطحاب الافراد التي لديهم حالات طبية حرجة من جميع الاعمار حفاظا على سلامتهم.

ويسمح بإعادة فتح الصلات الرياضية والنوادي الصحية واللياقة بنسبة اشغال 50 % كما يسمح بفتح دور السينما وفق الضوابط الموضوعة المشارة إليها في تعميم دور السينما.

كذلك لا يسمح بإجراء اختبارات لمنتجات العناية الشخصية، ويجب إزالة / اغلاق اماكن الجلوس العامة، كما يجب الالتزام بالتعاميم المتعلقة بسلامة الاغذية بردهات الطعام وكافة المؤسسات الغذائية في مركز التسوق والالتزام بتعاميم التدابير الاحترازية للصالونات الرجالية والنسائية وكافة المؤسسة الاخرى في مركز التسوق والتي تم نشر تعاميم لها.

تفتيش

وذكرت بلدية دبي أن هذه الاجراءات سارية المفعول حتى اشعار اخر وسيتم متابعتها من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بها واتخاذ الاجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقا للضوابط المعمول بها.

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