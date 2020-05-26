البنوك تعود لدوامها الاعتيادي غداً

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

تبدأ بنوك الدولة اعتبارا من يوم غد الأربعاء وبالتزامن مع انتهاء فترة رمضان وأجازة العيد في العودة للعمل وفقا لساعات عملها الاعتيادية ودوامها الرسمي بواقع 8 ساعات عمل وذلك من الساعة الثامنة صباحا الى الرابعة مساء او من الثامنة صباحا الى الساعة الثالثة عصرا (في حال عدم وجود استراحة غذاء).

وقالت مصادر بنكية ان العمل المصرفي والخدمات المالية في الدولة لم يتأثر بالإجراءات الاحترازية التي اصدرتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث انها من القطاعات المستثناة وان جميع الخدمات المصرفية يتم توفيرها كالمعتاد.

وحرص المصرف المركزي منذ بداية ازمة كوفيد-19 على عدم تأثر الخدمات المصرفية للعملاء حيث ترك للبنوك والمؤسسات المالية حرية اتخاذ القرارات اللازمة بشأن تقليل ساعات عمل الفروع وإغلاق بعضها مؤقتا وذلك في انتظار تعليمات جديدة للمركزي.

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