دبي تستثني 5 فعاليات ترفيهية من قرار استئناف الأنشطة

المصدر: دبي ــ البيان

استبعد التعميم الصادر عن اقتصادية دبي حول بروتوكولات استئناف الأنشطة الاقتصادية 5 أنشطة ترفيهية من الأنشطة المشمولة بقرار عودة العمل، حيث لن يتم السماح بكل من الأنشطة التجارية والفعاليات العائلية وأعياد الميلاد والتجمعات الجماعية، وألعاب الأركيد، والمخيمات الصيفية والربيعية، وأنشطة لقاء الحيوانات، والأنشطة التفاعلية.

وسمح القرار بمعاودة العمل لعدد من أنشطة الترفيه ابتداءً من يوم غد الأربعاء مع الالتزام بالتدابير الاحترازية، وتشمل هذه الأنشطة كلاً من حلبات التزلج وسباقات الكارتينج ومنصات المشاهدة، والمتاحف، وذا جرين بلانيت، ودبي دولفيناريوم، وسكي دبي، والأكواريوم والعروض الحية الخارجية.

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