50% نسبة تشغيل المكاتب والشركات للعمل غداً

المصدر: دبي – بشار باغ

سمح التعميم الصادر عن اقتصادية دبي حول بروتوكولات استئناف الأنشطة الاقتصادية برفع سقف النسبة التشغيلية للمكاتب والمباني الإدارية وخدمات الرعاية الاجتماعية ابتداءً من يوم غد الأربعاء.

وفقاً للتعميم، سيتم استئناف عمل المكاتب خلال ساعات العمل العادية مع زيادة سقف الإشغال 50% من المساحات المشتركة داخل المباني المكتبية، وزيادة سعة استيعاب الموظفين إلى 50٪.

وأكدت اقتصادية دبي أنه يجب على المكاتب والمباني المكتبية وخدمات الرعاية الاجتماعية وضع علامات التباعد الاجتماعي على الأرض في كافة المصاعد ويجب على المستخدمين الامتثال بالوقوف على هذه العلامات.

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