شروط عودة افتتاح دور السينما في دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

حدد التعميم الصادر عن اقتصادية دبي حول بروتوكولات استئناف الأنشطة الاقتصادية ابتداء من يوم غد، عدداً من التدابير والقواعد المفروضة على دور السينما الداخلية والخارجية مع السماح بشراء المأكولات والمشروبات داخل دور السينما، على أن يتم السماح بعرض أفلام ثنائية الأبعاد فقط مع منع الأفلام ثلاثية ورباعية الأبعاد.

وسمحت اقتصادية دبي لدور السينما بتقديم المأكولات والمشروبات، لكن بشرط أن تكون في علب حافظات الطعام والأدوات المستخدمة لمرة واحدة فقط، على أن يتم تقديم الطعام بكميات أقل بحيث تكفي الاستهلاك الفردي لتجنب المشاركة قدر الإمكان، مع منع توفير البطانيات في السينما مع عدم وجود كراسي في محيط السينما.

وتتضمن إجراءات الصحة والنظافة الخاصة بدور السينما فحص طاقم العمل الإلزامي لجميع الموظفين في الموقع بمن في ذلك عمال النظافة، والارتداء الإجباري للأقنعة والقفازات لجميع الموظفين في المنشأة، وإلزام الموظفين بالتباعد الاجتماعي داخل المنشأة كما هو مطلوب بموجب إرشادات إدارة شؤون البلدية.

وأكدت اقتصادية دبي أهمية الالتزام بالتعقيم بعد كل عرض، وعمل تعقيم مكثف بشكل يومي لجميع قاعات السينما والأماكن العامة بعد ساعات العمل، وضمان توفر أجهزة تعقيم اليدين في جميع المناطق العامة، والتأكد من توفر منظفات مخصصة في دورات المياه.

كما نصت البروتوكولات على إجراء فحص لدرجة حرارة الزوار عند المداخل، وارتداء أقنعة إلزامية لجميع الزوار طوال توقيت الفيلم، على أن يؤدي عدم الامتثال إلى المنع من دخول السينما، مع تخصيص مناطق عزل إلزامية للزوار.

وأكدت اقتصادية دبي إلزامية تطبيق التباعد الاجتماعي في جميع غرف العرض عن طريق تطبيق مقاييس التباعد الأفقي والرأسي، بحيث يتم أفقياً عن طريق تخصيص مقعدين للعملاء وترك مقعدين فارغين في كل صف، على أن يتم عامودياً إبقاء كل صف بديل فارغاً، مع وضع ملصقات أرضية لضمان إجراءات التباعد الاجتماعي.

وألزمت البروتوكولات دور السينما بالتواصل مع الجمهور لتعميم الإرشادات من خلال القنوات الرقمية ووسائل الإعلام، ووضع إعلانات عامة في مناطق واضحة الرؤية بما يشمل المداخل والأماكن العامة.

وتتضمن إرشادات دور السينما عدم السماح بدخول الأطفال دون سن 12 عاماً وكبار السن فوق 60 عاماً والأفراد الذين يعانون مشاكل صحية، مع ضرورة تقليل تكرار العروض للسماح بوقت كافٍ للتعقيم الفعال، مع فتح صف واحد على شبابيك بيع التذاكر وتلك المخصصة لبيع الأطعمة والمشروبات لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي.

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