50 % سقف تشغيل صالونات وأماكن الحلاقة في دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

رفعت اقتصادية دبي سقف التشغيل لجميع الصالونات وأماكن الحلاقة وصالونات الأطفال إلى 50 % باستثناء الحمامات والساونا والحمام المغربي والتدليك، مع عدم السماح بالخدمة المنزلية مع الاستمرار بجميع التدابير الاحترازية السابقة. وذلك عملاً بقرار استئناف الأنشطة الاقتصادية ابتداءً من يوم الغد الأربعاء 27 مايو.

وحددت البروتوكولات الصادرة عن اقتصادية دبي الإجراءات الإضافية التالية لصالونات الحلاقة

يجب الإلتزام باتباع اجراءات المواعيد ونظام الحجز المسبق.

على العمال الإلتزام بمسافة التباعد الاجتماعي (2 متر) في أماكن تقديم خدمات الشعر / الأظافر والخدمات الأخرى ذات الصلة

يجب أن يرتدي العميل قناع للوجه - يمكن إزلة القناع لفترات زمنية قصيرة جدًا خلال إجراءات معينة إذا لزم الأمر(مثل تقليم الشعر خلف الأذنين ، حلاقة اللحية)

يجب أن يرتدي المعالج قناع الوجه أثناء تقديم جميع أنواع الخدمات.

يمكن لشخص بالغ (أقل من 60 عا ًما) الإشراف على ثلاثة أطفال كحد أقصى بحيث يتم السماح لطفل واحد فقط بعمر 1 و 5 سنوات.

يجب تطهير الأسطح / الكراسي عد كل عميل بالإضافة الى تحفيز المتعاملين على غسل / تعقيم اليدين قبل وبعد كل استعمال.

إزالة جميع مناطق الإنتظار / الجلوس داخل أو أمام الصالونات النسائية ومحلات الحلاقة الرجالية.

فحص درجة حرارة العميل عند الوصول ولا يُسمح للعمال الذين تظهر عليهم الأعراض بالدخول.

عقوبات صارمة لمقدمي الخدمات الذين لا يلتزمون بالبروتوكلات الحكومية.

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