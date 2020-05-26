"ڤوكس سينما" و"سكي دبي" و"ماجيك بلانيت" و"دريم سكيب"تستأنف أعمالها في دبي غدا

أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، عن إعادة افتتاح "ڤوكس سينما"، و"سكي دبي"، و"دريم سكيب" و"ماجيك بلانيت" في دبي، وذلك ابتداءً من يوم غد الأربعاء 27 مايو 2020، بالتوافق مع قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي.

ولقد قامت كافة علامات الترفيه التابعة لشركة "ماجد الفطيم" باتخاذ تدابير احترازية واسعة النطاق، بالإضافة إلى معايير التعقيم الصارمة التي تعتمدها، كما عملت على تعزيز سياسات وإجراءات السلامة لضمان تحقيق تجربة مريحة للعملاء والموظفين مع المزيد من راحة البال والاطمئنان. وتُستخدم آلات للرش والتبخير لتعقيم أكبر مساحة ممكنة، في الوقت الذي يواصل فيه فريق العمل تنظيف وتعقيم الأسطح بعد كل تواصلٍ مع الزوار، مع إيلاء اهتماماً خاصاً بالنقاط التي يلمسها العملاء بكثرة مثل صناديق الدفع، ونقاط البيع، ومحطات الدفع وأكشاك الخدمة الذاتية.

وتمّ اتخاذ إجراءات جديدة لضمان التزام الزوار بالمسافة الآمنة كافة أوقات زيارتهم، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر وضع لافتات إرشادية، والتواجد الدائم لموظّفي خدمة العملاء لتوجيه الزوار لاتخاذ أفضل الممارسات العملية لجهة تطبيق المسافة الجسدية اللازمة عن الزوار الآخرين، كما تم تم تقليص الحد الأقصى للإشغال في كافة هذه المرافق. بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض نسبة الإشغال في الأماكن العامة الأخرى مثل دورات المياه والمصاعد. وامتثالاً للتعليمات والتوجيهات الحكومية، نحث جميع الزوار الكرام على إتباع الإرشادات الرسمية إرتداء الكمامات أثناء تواجدهم في أي من مرافق "ماجد الفطيم" الترفيهية التي ستتّبع نفس ساعات العمل الرسمية لمراكز التسوّق التي تتواجد فيها.

وقال كاميرون ميتشيل، الرئيس التنفيذي لدى "ماجد الفطيم للسينما" و"ماجد الفطيم للتسلية والترفيه": "من خلال الدعم المستمر الذي توفّره حكومة دولة الإمارات، أنا واثقٌ من قدرتنا على تجاوز هذه الأوقات التي لم يسبق لها مثيل معاً. ولقد أظهر فريق العمل مرونة وقدرة كبيرة على التكيف ومواجهة هذه الفترة الصعبة، وأنا فخور للغاية بجهودهم الكبيرة لضمان إعادة فتح أبوابنا بأمان. ولقد قمنا باتخاذ مجموعة واسعة من التدابير الجديدة لتبديد أي مخاوف قد يشعر بها الناس، ولضمان تجربة مريحة وآمنة وصحية للضيوف مع فرصة الاستمتاع بتجربتهم الترفيهية المفضّلة مجدّداً. ونحن نتطلع إلى إعادة استقبال ضيوفنا الكرام والترحيب بهم من جديد وتحقيق أسعد اللحظات معهم".

ويمكن للزوار الاستمتاع بهذه التجارب دون الاضطرار إلى الوقوف في صفوف لحجز تذاكرهم، وذلك عبر الحجز المسبق للتذاكر عبر مواقعنا الإلكترونية وتطبيقاتنا. وفي إطار الحد من الاتصال الجسدي إلى أقصى الدرجات، تتوفر وسائل الدفع من دون تلامس. وكإجراء وقائي إضافي، سيتم إلزام الموظفين بارتداء الكمامات والقفازات، وسيتم قياس حرارتهم عند وصولهم إلى العمل.

وفي المرافق الترفيهييه التي يتم تقديم المأكولات فيها، تم اتخاذ تدابير واسعة النطاق لضمان الحفاظ على أعلى مستويات السلامة للأطعمة والمشروبات المقدّمة. كما يتبع فريق العمل سياسات السلامة الصارمة والتي تتضمن تعقيم وحدات التشغيل كل ساعة وغسل اليدين على الأقل كل 20 دقيقة وقبل تجهيز وتقديم الطعام.