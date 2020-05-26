تأجيل منع توريد تبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً

المصدر: وام

قررت الهيئة الاتحادية للضرائب تأجيل تطبيق منع توريد ونقل وتخزين وحيازة جميع أنواع تبغ الأرجيلة "المعسل" ولفائف السجائر التي تسخن كهربائيا في الدولة والتي لا تحمل طوابع ضريبية رقمية إلى الأول من يناير 2021 وذلك في إطار مساندة ودعم الهيئة المستمر لقطاعات الأعمال المتأثرة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ولتمكينهم من القيام بالتزاماتهم الضريبية.

وكان من المقرر تطبيق منع توريد ونقل وتخزين وحيازة تبغ الأرجيلة "المعسل" ولفائف السجائر التي تسخن كهربائيا التي لا تحمل طوابع ضريبية رقمية اعتبارا من الأول من شهر يونيو المقبل، وفقا للبرنامج الزمني للمرحلة الثانية لـ "نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته" الذي يهدف إلى حماية المستهلكين من الغش التجاري والمنتجات رديئة الجودة، والحد من الإضرار بالصحة العامة، ورفع كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة لمكافحة التهرب الضريبي.

وأوضحت الهيئة - في بيان لها - أن تمديد البرنامج الزمني لتطبيق المرحلة الثانية لنظام "العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته" جاء إدراكا من الهيئة لطبيعة الظروف الحالية التي قد تحول دون تمكين منتجي ومستوردي وموزعي ومخزني تبغ الأرجيلة "المعسل" ولفائف السجائر التي تسخن كهربائيا من الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد مسبقا، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المختصة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ومن بينها إغلاق المقاهي والمطاعم، ومنع تقديم تبغ الأرجيلة خلال الفترة الحالية.

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة قررت تأجيل منع توريد ونقل وتخزين وحيازة منتجات التبغ المشمولة بالمرحلة الثانية لنظام "العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته" والتي لا تحمل الطوابع الضريبية الرقمية إلى الأول من يناير2021 بهدف منح منتجي وموردي وموزعي تبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائيا مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم وتسهيل الالتزام بتطبيق النظام دون صعوبات، مشيرا إلى أنه بموجب التأجيل، تم منحهم مهلة إضافية لمدة سبعة أشهر للاستعداد للتطبيق الإلزامي للمنع.

وقال: "جاء تمديد البرنامج الزمني للمرحلة الثانية للنظام استجابة من الهيئة الاتحادية للضرائب لمطالبات المعنيين بقطاع التبغ ومنتجاته بالتمديد حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم في ظل الظروف المصاحبة للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوفير فترة مناسبة للالتزام بتصفية الأسواق من المنتجات التي لا تحمل الطوابع الضريبية الرقمية".

وأضاف: "قامت الهيئة بالتشاور مع قطاعات الأعمال المعنية، والشركة المشغلة للنظام، وأكدت للأشخاص المعنيين أنها تتفهم الصعوبات المتولدة من الأوضاع الحالية، وأكدت سعيها لتخفيف عبء تنفيذ القرار على الأعمال، وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات والتشريعات الضريبية بآليات تتميز بالشفافية والسهولة، حيث تحرص الهيئة على التنسيق المستمر مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص لضمان تطبيق الأنظمة الضريبية بكفاءة وسلاسة".

وأوضح أنه اعتبارا من الأول من مارس الماضي، تم منع استيراد تبغ الأرجيلة /المعسل/ ولفائف السجائر التي تسخن كهربائيا التي لا تحمل طوابع ضريبية رقمية إلى الدولة، في إطار تطبيق المرحلة الثانية لنظام "العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته.

ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب جميع منتجي ومستوردي وموزعي التبغ ومنتجاته وكافة الأطراف المعنية بهذا القطاع إلى الالتزام بالنظام الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم /42/ لسنة 2018 بشأن "وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ".

وتسمح الطوابع الضريبية الرقمية بتتبع عبوات التبغ ومنتجاته رقميا منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالضريبة الانتقائية.

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