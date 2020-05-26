"ديوا" تعزز التعاون مع "هواوي" في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

المصدر: البيان الإلكتروني

عقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اجتماعاً، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع تشارلز يانغ، رئيس شركة "هواوي" الصينية في منطقة الشرق الأوسط. حضر اللقاء المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة؛ ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "مورو" لخدمات مركز البيانات والمملوكة لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ ومطر المهيري، رئيس الابتكار وتقنية المعلومات في الهيئة.

هدف اللقاء إلى تعميق أطر التعاون وبحث سبل تعزيز العلاقات بين الطرفين، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات العالمية، خاصة في ضمان أعلى مستويات الحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتدابير الاحترازية لضمان صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين وتعزيز استمرارية الأعمال. كما تطرق اللقاء إلى تبادل أفضل الحلول والتجارب والممارسات العالمية في مجال الابتكار والتقنيات الإحلالية والشبكات الذكية والتحول الرقمي والأتمتة والمنصات السحابية والذكاء الاصطناعي.

خلال اللقاء، تحدث معالي سعيد محمد الطاير عن الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة في الهيئة لمواجهة جائحة فيروس (كوفيد-19) بما يسهم في المحافظة على صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين وجميع أفراد المجتمع.

وأوضح معاليه أن الهيئة تعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي وجه جميع الجهات الحكومية في دبي بأن تطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد عشر سنوات. وتحقيقاً لرؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في هذا المجال بإطلاقها مبادرة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والتي تهدف إلى إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية وخلق مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي، لتكون أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

وأشاد معالي الطاير بالشراكة الاستراتيجية مع شركة "هواوي" العالمية الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدعم الذي تقدمه الشركة على مستوى الحكومات، وكذلك تجربة الصين في التعامل مع جائحة كوفيد-19 إضافة لدعم البنية التحتية الرقمية للهيئة على مستوى قطاعي الطاقة والمياه.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تتعاون مع شركة "هواوي" لتعزيز مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي في المجالات الرئيسية والتي تتسق مع أهداف الهيئة ضمن مبادرة دبي(10X) ، وقد بدأ ذلك عبر العمل على تطوير الألياف البصرية في البنية التحتية للهيئة كجزء من مشروع (InfraX) والذي مكنها من تطبيق خدمة الرصد المرئي، ومنصة الواجهة الافتراضية للمستخدم والتي سيتم توفيرها عبر منصة "مورو" الرقمية.

وتتضمن شراكة هيئة كهرباء ومياه دبي مع "هواوي" كذلك العديد من المشاريع المستقبلية الأخرى كإدارة البيانات الضخمة، وأمن محيط البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي وغيرها. كما جرى تأسيس فريق عمل مشترك لإطلاق برامج تجريبية تستخدم أحدث التقنيات لتطوير مبادرات جديدة، تشمل مشاريع البحث والتطوير وخدمات جديدة للمتعاملين، إضافة إلى مبادرات حيوية قابلة للتطبيق الفوري.

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