الناقلات الوطنية تعتمد جداول حجوزات جديدة

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

اعتمدت الناقلات الوطنية تواريخ جديدة لاحتمالية استئناف حركة السفر والنقل الجوي، حيث قامت بإعادة هيكلة جداول حجوزها على مواقعها الإلكترونية معتمدة على أوقات محددة يمكن من بعدها الحجز للسفر في حال تم فتح الأجواء واستئناف حركة النقل الجوي.

وبحسب استقصاء «البيان» فإن جدول الحجوزات الطبيعي للسفر في الاتجاهين لطيران الإمارات يبدأ من 1 يوليو وفلاي دبي من 5 يونيو والعربية للطيران من 16 يونيو وطيران الاتحاد كذلك من 16 يونيو.

وقامت الناقلات الوطنية بتعديل تواريخ جداول الحجوزات بناء على التطورات الجديدة واستمرار تأثير فيروس «كورونا» في حركة السفر والأجواء العالمية، علماً بأن هذه الجداول الجديدة تسمح بالحجز للسفر عبر شبكة الناقلات الوطنية في الاتجاهين، ولكن السفر الفعلي يعتمد بالدرجة الأولى على تطورات الأوضاع الجارية في العالم، وعلى الموافقات التي يتم الحصول عليها من قبل الجهات المختصة.

وفي حال تم الحجز ولم يتم فتح الأجواء فإن شركات الطيران توفر مجموعة من الخيارات ومنها تغيير موعد الحجز أو الحصول على قسيمة بقيمة التذكرة على أن يتم الحجز في وقت لاحق.

وشهدت جداول الحجوزات على مواقع شركات الطيران العديد من التغيرات منذ بداية الأزمة وإن هذه التغيرات مرشحة للاستمرار في ظل استمرار الوضع الراهن وتأثير فيروس كورونا الذي تسبب في توقف شبه كامل لحركة السفر العالمية.

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