86 % من سكان الإمارات يعتزمون السفر بعد «كورونا»

المصدر: (دبي- سيد صالح)

أفادت نتائج استبيان حديث، أجرته شركة «ألديتايلز» لبيانات السياحة والسفر، أن 86 % من سكان الإمارات والمملكة العربية السعودية، يعتزمون السفر الدولي بعد انحسار فيروس «كورونا» المُستَجَد، والمعروف أيضاً باسم جائحة «كوفيد 19».

وأجرت الشركة، التي يقع مقرها الرئيس في دبي، هذا الاستبيان، بُغيَة رصد مشاعر السكان في كل من البلدين، حيال السفر الدولي، في ظل تفشي الجائحة، وما ترتيب عليها من توقف شبه تام في حركة السفر والسياحة على مستوى العالم.

وأظهرت نتائج الاستبيان أيضاً، أن 46 % من سكان البلدين، يرغبون عند سفرهم بعد انحسار الجائحة، في مشاهدة مناظر جديدة لم يشاهدوها من قبل.

وعن مدة السفر بعد انحسار «كوفيد 19»، أكد 80% ممن شملهم الاستبيان، رغبتهم بالسفر لمدة تبلغ أسبوعاً فأطول. وتأتي نتائج هذا الاستبيان، مغايرة تماماً لنتائج استبيان سابق، كانت أجرته شركة «كوليرز إنترناشيونال»، بالتعاون مع «أسبوع السفر العربي»، والتي أفادت بأن غالبية سكان المنطقة، باتوا يفضلون السفر إلى وجهات محلية، بعد القيود المفروضة على حركة السفر الدولي بسبب «كوفيد 19».

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