«كانون» تجمع المخلّفات الإلكترونية من المنازل

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت كانون الشرق الأوسط لتقنيات وخدمات التصوير، عن مبادرة تندرج في إطار التزامها الجاد والمستمر بدعم المجتمعات وتعزيز الاستدامة.

حيث أطلقت الشركة خدمة على مدار شهر واحد، لجمع المخلفات الإلكترونية من منازل العملاء الحريصين على إرسالها لإعادة التدوير.

واختارت كانون الشرق الأوسط شركة «كولور كود»، شريكها المعتمد لإعادة التدوير في الإمارات لدعم جهودها في جمع المخلفات الإلكترونية من منازل العملاء، وتشتمل هذه المواد على منتجات كانون الاستهلاكية على غرار الأحبار والبطاريات والورق، علاوة على المخلفات الإلكترونية مثل الطابعات والكاميرات والماسحات الضوئية القديمة.

وتنسجم هذه المبادرة مع الجهود الدؤوبة التي تبذلها كانون للمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وحرصها الكبير على تبني منهجية عمل تراعي السلامة البيئية، خلال عمليتي صناعة المنتجات وإعادة تدويرها.

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